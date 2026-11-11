GS그룹·포스코, AI 데이터센터 사업 협력…글로벌 인프라 시장 공략

데이터센터 구축·운영 역량과 철강 소재 기술 결합

기자재 공급망 구축·건설비 절감·해외 프로젝트 공동 대응

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= GS그룹과 포스코가 인공지능(AI) 데이터센터 인프라 시장 공략을 위해 손을 잡았다. 양사의 데이터센터 구축·운영 역량과 철강 소재 기술을 결합해 건설 효율성을 높이고 글로벌 시장 진출을 확대한다는 구상이다.

GS그룹은 11일 서울 강남구 GS타워에서 포스코와 'AI 데이터센터 사업 분야 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 홍순기 GS그룹 부회장과 이희근 포스코 사장 등 양사 주요 관계자 10여 명이 참석했다.

왼쪽부터 포스코 이희근 사장, GS그룹 홍순기 부회장.[사진=GS그룹]

이번 협약에 따라 양사는 GS그룹의 데이터센터 구축·운영 역량 및 글로벌 네트워크와 포스코의 고품질 철강 소재·기술 솔루션을 결합한다. 대규모 데이터센터 건설 과정에서 기자재 공급 지연을 최소화하고 소재와 설계 솔루션을 최적화해 공사기간 단축과 건설비용 절감을 추진할 계획이다.

고효율 철강 소재와 데이터센터 특화 설계·냉각 기술을 연계한 솔루션도 공동 개발한다. 이를 통해 데이터센터 운영비용을 줄이고 공간 활용 효율과 설비 내구성을 높인다는 방침이다.

해외 시장 진출에도 협력한다. GS글로벌과 포스코의 글로벌 사업 네트워크를 활용해 해외 AI 데이터센터 프로젝트의 소재·기자재 공급 기회를 발굴하고 공동 사업 참여를 모색한다. 양사는 그룹 차원의 실무협의체를 구성해 공급망 구축과 기술 개발 등 세부 과제를 구체화할 예정이다.

GS그룹은 전담 법인인 GS AI인프라를 중심으로 강원도 동해시 북평제2일반산업단지에 대규모 AI 데이터센터를 구축하고 있다. 2028년부터 1.2GW 규모를 단계적으로 준공하고 향후 1.2GW를 추가 확보해 총 2.4GW로 확대할 계획이다. 지난 9월에는 1단계 사업에 약 15조원을 투자하겠다고 발표했으며, 10월에는 첫 100MW급 데이터센터의 건축허가를 취득했다.

포스코도 AI 데이터센터를 미래 철강 수요를 이끌 핵심 시장으로 선정하고 관련 사업을 확대하고 있다. 올해 신설한 미래수요개발실을 중심으로 데이터센터 건축 구조재와 전력·냉각 설비에 적용되는 고부가가치 철강 소재 및 솔루션 개발에 나서고 있다.

홍순기 GS그룹 부회장은 "이번 협력을 통해 GS그룹의 데이터센터 개발 역량과 포스코의 세계적인 철강 소재·솔루션 경쟁력을 결합해 사업 경쟁력을 높이고, 글로벌 AI 인프라 시장에서도 새로운 성장 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.

이희근 포스코 사장은 "GS그룹의 인프라 밸류체인에 포스코의 차세대 철강 솔루션과 설계 지원 역량을 결합해 글로벌 AI 데이터센터 시장에서 확고한 주도권을 확보할 것"이라고 밝혔다.

heoneykim@newspim.com