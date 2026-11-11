젝스키스 이재진, 공연 주최사 대표에 명예훼손 피소…법적 공방

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 젝스키스 이재진이 공연 주최사 대표로부터 명예훼손 혐의로 고소당했다.

11일 공연 '더 트리 인 인스파이어-젝키의 못다 한 이야기' 주최사 마운틴무브먼트스토리는 공식 입장을 통해 이재진의 SNS 게시물에서 실명이 언급된 A 대표가 이재진을 상대로 명예훼손 고소장을 제출했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 젝스키스 디너쇼 포스터. [사진=마운틴무브먼트스토리] 2026.11.10 moonddo00@newspim.com

마운틴무브먼트스토리는 "공개 SNS 게시물에서 특정 개인의 실명이 직접 언급되고, 해당 개인의 금전 수령 방법 및 환불 상황에 관한 내용이 적시된 부분에 대해 해당 개인이 이재진을 상대로 제기한 명예훼손 고소"라고 설명했다.

이어 이번 고소는 젝스키스 멤버나 그룹 활동과는 무관하며, 회사나 행사를 대상으로 한 것도 아니라고 강조했다. 회사 측은 "공개 게시물을 작성한 개인과 해당 게시물에서 실명이 특정된 개인 사이에서 진행되는 개인 대 개인의 법적 절차"라고 덧붙였다.

앞서 이재진은 지난 10일 SNS를 통해 해당 공연에 불참하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 주최 측의 기획서 제안으로 출연 협의를 시작했으나 예매·결제 방식과 환불 문제에 대한 우려가 해소되지 않아 최종 불참을 결정했다고 설명했다.

이재진은 "출연 협의 당시 주최 측으로부터 공식 예매처가 아닌 개인 계좌를 통한 현금 결제 방식에 대해 사전에 안내받은 사실이 없다"며 "이후 팬들의 제보를 통해 주최 측인 마운틴무브먼트스토리의 A 대표가 팬들과 개별적으로 접촉해 개인 계좌로 입금을 받고 있다는 사실을 알게 됐으며, 환불을 요청한 팬들이 아직 환불받지 못하고 있다는 사실도 여러 차례 확인했다"고 주장했다.

이에 마운틴무브먼트스토리는 별도 입장을 내고 이재진의 출연 의사가 변경되고 재확인되는 과정을 거쳐 공연을 준비했다며 "회사가 일방적으로 기획해 출연을 제안했다는 설명은 협의 경위와 다르다"고 반박했다.

개인 계좌를 통한 티켓 대금 수령 및 환불 문제에 대해서도 "확인한 내용에 따르면 이재진 팬 가운데 티켓 결제를 진행한 인원은 2명이며, 환불 요청 건은 한 건도 없었다"며 해당 결제자들과 직접 처리하겠다고 밝혔다.

이후 제이워크 공식 팬카페 폴리스는 공연 취소를 공지했다. 팬카페 측은 예매자들에게 주최 측에 개별 연락해 환불 절차와 환불 예정일을 확인해 달라고 당부했다. 마운틴무브먼트스토리 역시 뉴스1에 공연이 최종 취소될 예정이라고 전했다.

한편 마운틴무브먼트스토리는 고지용의 소속사로, 당초 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 이재진, 장수원, 고지용이 출연하는 공연을 개최할 계획이었다.

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