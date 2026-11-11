경북도·지역 국회의원·22개 시군, 2027년 국비 확보 '원팀' 가동

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 11일 지역 국회의원·22개 시군과 국비 확보 공동 대응에 나섰다
- 경북도는 광역철도·영일만 횡단고속도로 등 SOC 예산 확보를 추진했다
- 피지컬 AI·반도체 등 신산업 사업 반영을 위해 국비 캠프를 운영한다
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[안동·서울=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 지역 국회의원, 도내 22개 시·군과 함께 2027년 국가투자예산 확보를 위한 공동 대응에 나섰다. 국회 예산 심의 과정에서 대형 사회기반시설(SOC)과 미래 신산업 관련 사업비를 최대한 반영한다는 방침이다.
경북도는 11일 국회 예산결산특별위원회 위원인 송언석 의원(국민의힘, 김천)의 국회의원회관 사무실에서 '경상북도 국비 캠프' 현판식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 이철우 경북도지사와 송 의원, 도 간부 공무원 등이 참석했다.
2027년도 국비 확보위한 경북도의 원팀이 본격 출범한 셈이다.
경북도는 예비타당성 조사를 통과한 대구·경북 광역철도 서대구~의성 구간 건설과 영일만 횡단구간 고속도로 등 주요 SOC 사업을 중심으로 국비 확보 활동을 펼칠 계획이다.
정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'와 연계한 신성장 동력 사업도 주요 확보 대상이다. 경북도는 피지컬 AI(로봇·제조 AI), 반도체 분야 사업과 지역 특화 사업이 최종 예산안에 반영될 수 있도록 지역 국회의원 및 22개 시·군과 협력키로 했다.
국비 캠프는 정부 예산안이 국회 본회의를 통과할 때까지 운영된다. 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회에 필요한 자료를 제공하고, 예산심사 대응과 주요 사업 설명, 도와 시·군의 국회 방문 지원 등을 맡는다.
이철우 경북도지사는 "정부 정책과 경북의 미래 성장 전략을 연계하고 지역 정치권·중앙부처와 공조해 민생안정과 지방시대 실현을 위한 핵심 국비 확보에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com