CJ제일제당, 피지컬 AI로 식품공장 혁신…제조 표준모델 개발

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원프레딕트·아이벡스·생기원과 식음료 자율제조 기술 개발

공정 최적화부터 품질·설비·안전 관리까지 AI로 연결

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ제일제당이 식품 제조 현장에 특화된 인공지능(AI) 표준모델 개발에 나선다. 생산 데이터를 분석해 최적의 공정 조건을 찾고 실제 설비 제어까지 연결하는 피지컬 AI(Physical AI)로 생산성과 품질, 안전 경쟁력을 높인다는 구상이다.

CJ제일제당은 식품업종 대표기업으로 산업통상부의 AI 팩토리(AI Factory) 지원사업에 참여한다고 11일 밝혔다. 원프레딕트, 아이벡스, 한국생산기술연구원과 식음료(F&B) 자율제조 및 통합 예지보전 기술을 공동 개발한다.

지난달 27일 서울 중구 CJ제일제당센터에서 진행된 AI(인공지능) 팩토리Factory) 지원사업 킥오프 행사에서 주요 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진은 앞줄 왼쪽부터 원프레딕트 윤병동 대표이사(세 번째), 아이벡스 성민수 대표(네 번째), CJ제일제당 강민수 식품생산지원실장(다섯 번째), CJ제일제당 김지웅 한국생산본부장(여섯 번째). [사진=CJ제일제당 제공]

기존 스마트팩토리와 생산자동화 시스템을 통해 쌓은 디지털 전환(DX) 기반을 활용한다. 우선 제조 현장의 서로 다른 설비에서 발생하는 데이터를 실시간으로 연결·분석해 AI 학습에 활용할 수 있는 데이터 체계를 마련한다.

공정 제어에는 물리정보 신경망(PINN) 기술을 적용한다. 공정 특성과 센서 데이터를 함께 분석해 최적의 운전 조건을 예측하고 생산설비를 자율적으로 제어하도록 하는 방식이다.

품질 관리에는 머신비전과 로봇, 엣지 AI를 결합한다. 이물과 파손, 포장 불량 등을 실시간으로 감지한 뒤 설비 제어와 연계하는 기술을 개발한다. 고장 징후를 미리 파악해 예기치 않은 가동 중단을 줄이는 지능형 설비 관리 체계도 구축한다.

작업자 안전을 위한 기술 개발도 병행한다. AI 기반 폐쇄회로TV(CCTV)로 작업자 쓰러짐과 위험구역 출입 등을 감지하고, 위험 발생 시 생산설비를 자동으로 감속하거나 정지시키는 기능을 구현할 계획이다.

CJ제일제당은 개별 기술을 연결해 제조 현장에서 '인식-예측-판단-제어'가 이어지도록 한다는 방침이다. AI가 공정과 설비 상태를 파악하는 데서 나아가 실제 생산 조건을 조절하는 체계를 갖추는 것이 목표다.

nrd@newspim.com