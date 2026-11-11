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[현장] 10초 내 전원 의뢰 완료…지방 미숙아 살린 '공공의료 AI 고속도로'

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AI 핵심 요약

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  • 보건복지부는 11일 강원대병원에서 공공의료 AI 고속도로 시범사업을 시연했다
  • AI가 의무기록을 분석해 전원의뢰서와 마취 평가서를 10초 만에 작성했다
  • 복지부는 올해 8개 병원으로 확대하고 2029년 전국 공공병원 연결을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'공공의료 AI 고속도로' 첫 시연…AI로 의뢰서·마취 평가·퇴원 작성
환자 정보 오류 줄고 연계 속도↑…동일 시스템 적용해 의료 격차↓

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 강원도 영월의료원 진료실. 호흡기 바이러스 감염에 탈장 증상까지 겹친 생후 3개월 미숙아가 내원하자 인공지능(AI)이 방대한 의무기록을 실시간 분석해 단 10초 만에 국립대병원 전원의뢰서를 작성해 냈다. 의료진이 수백 장의 기록을 일일이 뒤져가며 수작업으로 작성하던 과거와는 확연히 달라진 모습이다.

지역 의료원과 국립대병원을 하나의 AI 플랫폼으로 연결해 의료 격차를 해소하는 '공공의료 AI 고속도로' 사업이 첫 시연을 통해 베일을 벗었다. 앞으로 AI를 통해 환자는 빠르고 정확하게 병원에 연계될 수 있고 어디서나 동일한 서비스를 적기에 받을 수 있다.

보건복지부는 11일 강원도 춘천시 강원대병원에서 이 같은 내용의 '공공의료 AI 고속도로' 시범사업 시연을 열었다.

◆ 전원의뢰·마취 전 평가서 작성, 10분→10초…긴급 전원·진료 연계 속도↑

'공공의료 AI 고속도로'는 AI 기술을 도입하기 힘들었던 공공병원들을 AI 플랫폼으로 묶어 어느 지역에 있든 동일한 수준의 첨단 의료 AI 서비스를 누리도록 만드는 국가 프로젝트다. 공공의료원에 있는 환자를 국립대병원으로 의뢰할 때 서울대병원에서 개발한 플랫폼을 이용해 의뢰·회송서 작성, 마취 전 평가서 작성, 퇴원기록지 작성을 AI로 실시한다.

정은경 보건복지부 장관은 11일 강원도 춘천시 강원대병원에서 '공공의료 AI 고속도로 시범사업'을 시연에 참여하고 있다. [사진=보건복지부]

이날 시연 대상자는 생후 3개월 된 남자 환아였다. 강원대병원 신생아 중환자실에서 8주 치료 후 퇴원했으나 호흡이 불안정하고 사타구니에 덩어리가 만져져 탈장이 의심되고 있다. 영월의료원은 강원대병원으로 전원이 필요하다고 판단해 간호사 동승과 산소 투여 상태로 이송을 결정했다.

조승연 영월의료원 외과과장은 플랫폼 내에서 수신병원을 강원대병원 소아청소년과로 지정했다. 현 의료기관에서 치료·요양이 불가능한 환자, 의사 판단 사유로 의뢰, 긴급 진료 필요, 회송 요청 등을 클릭한 뒤 AI 요약을 실시했다. 10초가 지나지 않은 뒤 오른쪽 화면에 AI가 요약한 내용이 떴다.

조 외과과장은 AI가 요약한 부분을 읽고 수정이 필요한 곳을 보정한 뒤 입력·저장 버튼을 누른 뒤 전송했다. 환자 정보를 위해 동의 확인 버튼을 클릭한 뒤 문서 정보를 전송하자 강원대병원으로 의뢰·회송서가 공유됐다.

조희승 강원대학교병원 어린이병원장은 영월의료원으로부터 의뢰서를 받았다. 환아 이름을 조회하자 영월의료원에서 작성한 진단명, 의뢰된 사유 등이 조회됐다.

조 원장은 "환자 상태는 많이 좋아졌는데 퇴원을 앞두고 탈장 수술과 전신 마취가 필요한 상태"라며 "마취 전 상태를 평가하고 등록해야 한다"고 했다.

공공의료 AI 고속도로 시범사업 자료 [자료=보건복지부]

조 원장은 플랫폼 내에서 마취 전 평가서 버튼을 클릭했다. 과거에는 의료진이 입원 기록이나 외래 기록 등 방대한 의무기록을 확인해야 했는데 AI를 이용하니 단시간 내 임상 경과, 병력, 검사 결과 등이 오른쪽 화면에 나타났다. 그는 AI 요약 내용을 확인한 뒤 왼쪽 화면에 있는 전자의무기록(EMR)로 해당 내용을 옮겼다.

1단계에서 6단계로 구성된 마취 전 환자의 건강 상태 등급(ASA)은 3단계로 나타났다. 조 원장은 ASA 단계를 한 번 더 확인한 뒤 마취 전 평가서 작성을 완료했다.

◆ "기록 뒤지던 퇴원·회송서, 수고 덜어"…기록 누락 줄여 치료 계획 '촘촘하게' 연계

퇴원 요약에서 중요한 부분은 호소 내용, 강원대병원에서 어떤 치료를 받았는지에 대한 경과 요약, 추후 관리계획이다. 의료진은 이전에 수백 장이 되는 기록을 뒤져서 일일이 작성해야 하다 보니 누락이 많았으나 AI를 이용하니 정확도가 높아졌다. 

조 원장이 AI 플랫폼을 이용하자 오른쪽 화면에 AI가 어떤 이유로 입원했는지, 경과 요약 등이 일목요연하게 작성됐다. 그는 3개 항목이 잘 작성됐는지 확인한 뒤 왼쪽 EMR 화면으로 AI가 작성한 내용을 넣었다. 퇴원 유형을 선택하고 서명하면 퇴원 의뢰서가 단시간 내 완성된다.

[춘천=뉴스핌] 신도경 기자 = 조희승 강원대학교병원 어린이병원장이 11일 강원도 춘천시 강원대병원에서 '공공의료 AI 고속도로 시범사업'을 시연하고 있다(가상 환자 내용). 2026.11.11 sdk1991@newspim.com

영월의료원으로 회송할 경우는 편지 형식의 회송서 작성란이 생긴다. 다른 의료기관이 받을 때 계획에 맞춰 치료할 수 있는지가 중요하다. 퇴원 요약과 같이 AI가 어떤 이유로 강원대병원으로 왔고 치료 경과, 추후 계획을 작성한다. 조 원장은 이를 확인한 뒤 왼쪽에 있는 EMR로 옮겨 영월의료원으로 회송 의뢰서를 전송했다.

서울대병원과 강원대병원 관계자들은 시연과 같은 AI 기술로 모든 국민이 지역에 상관없이 적기에 양질의 의료 서비스를 받을 수 있다고 했다. 복지부는 이날 영월의료원과 강원대병원 시연을 시작으로 올해까지 8개 공공병원까지 확대하고 2029년에는 전국 공공병원이 연결될 수 있도록 할 예정이다.

이호영 서울대학교병원 AX(인공지능 전환) 실장은 "다양한 AI 개발이 되고 있고 현장에 적용되고 있는데 공공병원은 이런 것들을 활용하기에 어려운 부분이 있다"며 "전 국민이 어디서나 서비스를 받을 수 있도록 환경을 구성하는 것이 목표"라고 했다. 이 실장은 "지방 여러 의료원이 AI를 잘 활용할 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

남우동 강원대학교병원 병원장은 "데이터지만 궁극적으로 연결하는 것은 환자와 환자를 위한 시스템"이라고 강조했다. 백남종 서울대병원장은 "환자 전원과 진료 연계를 원활하게 하는 것이 목표"라며 "지역 관계없이 국민이 의료서비스를 적기에 받을 수 있을 것을 기대하고 있다"고 말했다. 

정은경 복지부 장관은 "첨단 의료 AI는 인프라와 데이터가 잘 갖춰진 수도권 대형병원 중심으로 발전했지만 AI 의료혁신의 혜택이 지역의 환자 곁으로 가장 먼저 흘러가도록 길을 열고자 한다"며 "AI가 우리 보건의료 현장의 오랜 숙제들을 풀어내는 새로운 해법이 될 것"이라고 말했다.

정 장관은 "그동안 지역 환자가 더 큰 병원으로 전원될 때면, 두꺼운 종이 차트와 CD를 들고 가야 했고 의료진은 같은 질문을 처음부터 다시 되풀이해야 했다"며 "수도권 대형병원 못지않은 첨단 진료환경을 갖출 수 있도록 정부가 끝까지 챙기고 뒷받침하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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