韓·ADB, AI 신탁기금 공여 협정...한국 들어설 AI센터 운영 지원

11일 재경부·ADB 고위급 연례협의

기후기술·핵심광물 공급망 협력도 논의

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부와 아시아개발은행(ADB)이 한국에 들어설 인공지능(AI) 혁신개발센터 운영과 AI 분야 개발협력 사업을 지원하기 위해 신탁기금 공여 협정을 체결했다.

재정경제부는 11일 오전 서울 한국수출입은행에서 ADB와 고위급 연례협의를 열고 'K-AID 신탁기금' 공여 협정을 맺었다고 밝혔다. 협의에는 문지성 재경부 국제경제관리관과 유혜경 ADB 행정·기업경영 부총재가 양측 수석대표로 참석했다.

11일 서울 한국수출입은행에서 한·ADB고위급 연례회의가 진행되는 모습 [사진=재정경제부] 2026.11.11 jongwon3454@newspim.com

양측은 지난 5월 업무협약을 통해 한국에 ADB AI 혁신개발센터(CAID)를 설립하기로 합의했다. 이번 협의에서는 센터의 설립·운영 계획과 초기 협력사업 방향을 논의했다. 재경부는 신탁기금을 통해 한국의 AI 기술과 경험을 ADB의 개발금융 및 역내 네트워크와 연결할 수 있을 것으로 기대했다.

문 관리관은 AI 솔루션과 데이터센터, 전력 공급시설을 유상 공적개발원조(ODA)와 묶어 개발도상국에 지원하는 'K-AI 패키지'를 소개했다. 대외경제협력기금(EDCF)과 지식공유사업(KSP) 등을 연계한 협력 방안도 설명하고, ADB 주요 사업에 한국 기업과 전문가의 참여를 늘려달라고 요청했다.

양측은 한·ADB 기후기술허브(K-Hub)의 운영 계획도 공유했다. 한국 측은 기업이 해외에서 거둔 탄소 감축 실적을 국제적으로 활용할 수 있도록 추진 중인 '글로벌 고신뢰 탄소시장(GVCM)'을 향후 기후기술허브 사업에 활용하자고 제안했다.

핵심광물 분야에서는 우즈베키스탄의 광물 자원에 한국의 가공·제련 기술과 수출입은행·ADB의 금융지원을 연계하는 사업의 추진 상황을 공유했다. ADB는 지난해 11월 안전·환경 요건을 충족하는 원자력 발전 사업에 금융지원을 허용하도록 에너지 정책을 개정한 배경을 설명하고, 한국 측에 구체적인 협력 방안을 논의하자고 요청했다.

허장 재경부 2차관은 연례협의 뒤 유 부총재를 만나 논의한 과제들이 구체적인 사업과 성과로 이어질 수 있도록 후속 조치를 추진해 달라고 당부했다.

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