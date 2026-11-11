BS한양, 동반성장지수 평가 8년 연속 '우수' 등급

AI 핵심 요약beta
- BS한양은 11일 동반성장지수 평가에서 8년 연속 우수 등급을 받았다
- BS한양은 상생협력기금과 현금 지급 등으로 협력사를 지원했다
- 공정거래 인센티브로 직권조사 면제와 공공입찰 가점을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = BS한양은 동반성장위원회가 발표하는 동반성장지수 평가에서 8년 연속 '우수' 등급을 받았다고 11일 밝혔다.
BS한양은 사내 동반성장팀을 중심으로 ▲상생협력기금 출연·운용 ▲하도급대금 100% 현금지급과 지급기일 단축 ▲명절 전 공사대금 조기 지급 등으로 협력사를 지원하고 있다. 우수협력업체 포상, 기술개발 지원, 직무역량 향상 교육 등으로 협력사 경쟁력 강화도 돕고 있다.
공정한 거래 기반 조성에도 힘쓰고 있다. 표준하도급계약서를 준용하고 하도급심의위원회를 운영해 거래 전 과정에서 위법 소지를 사전에 점검하고, 현장의 목소리를 듣는 소통 채널도 상시 운영하고 있다.
이번 결과에 따라 BS한양은 공정거래위원회 직권조사 면제와 조달청 공공입찰 참가자격 사전심사(PQ) 가점 등 인센티브를 받는다.
BS한양 관계자는 "협력사와 상생은 품질과 안전으로 이어진다"며 "협력사가 실질적인 도움을 느낄 수 있도록 지원 제도를 꾸준히 보완하겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com