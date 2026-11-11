수협은행장 선임 또 무산…12월 5차 행추위 개최

AI 핵심 요약beta
- 수협은행 행장추천위원회는 11일 차기 행장 선임을 논의했지만 합의하지 못했다
- 신학기 행장은 17일 임기 만료 뒤에도 후임 선임 때까지 직무를 이어간다
- 행추위는 12월 1일 기존 후보군을 대상으로 차기 행장 선임을 재논의한다
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신학기 행장 17일 임기 만료, 후임 선임까지 직무 수행
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = Sh수협은행의 차기 행장 선임이 네 차례 회의에도 불발되면서 다음 달로 미뤄졌다. 신학기 현 행장은 오는 17일 임기가 만료되지만 후임 행장이 선임될 때까지 직무를 이어간다.
11일 금융권에 따르면 수협은행 행장추천위원회(행추위)는 이날 오후 4차 회의를 열고 차기 행장 최종 후보 선정을 논의했지만 합의에 이르지 못했다. 행추위는 오는 12월 1일 5차 회의를 열어 다시 논의하기로 했다.
행추위는 재정경제부와 금융위원회, 해양수산부 추천 위원 각 1명과 수협중앙회 추천 위원 2명 등 총 5명으로 구성된다. 최종 후보 추천에는 위원 4명 이상의 동의가 필요하지만 신 행장과 이형주 금융정보분석원(FIU) 원장 간 3대2 지지 구도가 이어지면서 합의에 이르지 못하고 있다.
앞서 행추위는 지난 9월부터 세 차례 회의를 진행했으나 최종 후보를 선정하지 못했다. 신 행장은 수협중앙회와 수협은행에서 경력을 쌓은 내부 출신이며, 이 원장은 금융위원회 주요 보직을 거친 관료 출신이다.
차기 행장 선임이 지연되면서 신 행장은 임기 만료 이후에도 직무를 계속 수행하게 됐다. 수협은행 내부 규정에 따라 후임 행장이 선임될 때까지 기존 행장이 업무를 맡으며 별도의 연임 결정은 필요하지 않다.
행추위는 후보 재공모 대신 기존 후보군을 대상으로 추가 논의를 진행할 방침이다. 다만 다음 회의에서도 합의에 이르지 못할 경우 재공모 가능성이 거론된다. 수협은행은 2016년 수협중앙회에서 분리된 이후 행장 선임 과정에서 재공모를 거친 전례가 있다.
eoyn2@newspim.com