인천 흉기난동범 구속 기소…"이상 동기 범죄, 심신 미약은 아니다"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 대형 상업시설에서 10명을 흉기로 살해하려 한 최충락(59)이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

공소청은 최충락의 범행을 신체적 약자를 대상으로 범행해 불만을 표출하려 한 '이상 동기 범죄'로 판단했으며 범행 당시 심신 미약 상태는 아닌 것으로 봤다.

인천공소청 형사2부(윤원일 부장검사)는 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 최충락을 구속 기소하고 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 명령도 청구했다고 11일 밝혔다.

인천 대형 상업시설 흉기난동 현장 [사진=인천경찰청]

최충락은 지난달 13일 오후 1시 48분쯤 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 씨앤씨(see&see) 건물에서 양손에 테이프로 고정한 흉기로 이용객 10명을 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

공소청은 피해자 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 7명이 상해를 입은 것으로 분류했다.

최충락은 범행 당시 전자발찌를 차고 있었으며 2005년과 2015년에도 2차례 살인미수 전력이 있던 것으로 확인됐다.

그는 지난 8∼9월 병원 진료에 불만을 품고 1인 시위를 했으나 손해 배상을 받지 못하자 의사를 포함한 병원 관계자를 살해하려 했던 것으로 조사됐다.

최충락은 범행 당일 가방에 흉기를 넣고 외출했다가 흉기 끝이 가방을 찢고 나오자 경찰에 신고돼 범행하지 못할 것을 우려해 인근 씨앤씨 건물로 가 흉기를 휘두른 것으로 드러났다.

공소청은 송치 후 4차례 피의자 면담과 보완수사 요구, 정신감정 등을 통해 범행 전모를 파악했으며 이 사건을 최충락이 원하는 대로 사건이 해결되지 않자 신체적 약자를 대상으로 범행해 불만을 표출하려 한 '이상 동기 범죄'로 판단했다.

공소청은 국가가 피해자들에게 지급한 구조금에 대해 구상권을 행사하기 위해 최충락의 재산을 가압류할 방침이다.

앞서 공소청과 범죄피해자지원센터는 피해자들에게 9600여만원을 지원했다.

인천공소청은 공소를 유지해 죄에 상응하는 중형이 선고될 수 있도록 한다는 방침이다.

hjk01@newspim.com