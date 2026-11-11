위메이드플레이, 3분기 영업이익 21억원…전년比 39% 감소

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신작 공백·외환 손실에 적자 전환

자회사 플레이링스도 환율 영향…내년 신작 출시 추진

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 위메이드플레이가 올해 3분기 국내 매출 감소와 환율 변동의 영향으로 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 감소했다. 외환 손실 등이 반영되면서 당기순이익도 적자로 돌아섰다.

위메이드플레이는 11일 올해 3분기 연결 기준 매출 303억원, 영업이익 21억원, 당기순손실 24억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 3%, 영업이익은 39% 감소했으며 당기순이익은 적자 전환했다.

위메이드플레이 CI. [사진=위메이드플레이]

국내 매출 감소와 해외 매출에 반영된 환율 변동이 실적에 영향을 미쳤다. 특히 외환 손실 등이 발생하면서 영업이익 흑자에도 불구하고 당기순손실을 기록했다.

다만 올해 3분기까지 누적 실적은 전년 동기 대비 개선됐다. 누적 매출은 949억원으로 2% 증가했고, 영업이익은 80억원으로 6% 늘었다. 누적 당기순이익은 73억원을 기록했다.

자회사 플레이링스도 환율 하락의 영향을 받았다. 해외 매출 비중이 높은 플레이링스는 3분기 매출 201억원, 영업이익 19억원을 기록했다. 전 분기 대비 각각 7%, 4% 감소한 수치다. 당기순손실은 2억원으로 집계됐다.

실적 부진에는 신작 공백도 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 회사는 기존 '애니팡' 시리즈의 장기 운영을 이어가고 있지만, 신규 매출을 견인할 신작의 본격적인 성과는 아직 나타나지 않고 있다.

위메이드플레이는 내년 글로벌 캐주얼 게임 2종과 외부 개발사 배급 게임 3~5종을 출시해 성장 동력을 확보한다는 입장이다. 자체 인공지능(AI) 인프라를 확대해 게임 개발과 광고 사업의 효율성을 높이는 한편 신작 출시와 사업 다변화를 추진할 계획이다.

현재 3매치 퍼즐 신작을 개발 중인 프로젝트R팀은 북미 시장 테스트에서 긍정적인 성과를 거두고 있다. 회사는 이르면 내년 1분기 해당 게임의 소프트론칭(시범 출시)을 진행할 예정이다. 이와 함께 퍼블리싱 게임의 연내 글로벌 정식 서비스도 준비하고 있다.

위메이드플레이 우상준 대표는 "구성원들과 함께 게임 개발과 광고 사업 등에 자체 인공지능 인프라 확대 등 서비스 고도화를 진행하고 있다"며 "퍼블리싱, 국내외 유력 플랫폼 협업 등 신사업과 글로벌향 신작 개발로 매출 다변화도 순차적으로 가시화될 것"이라고 말했다.

flurry327@newspim.com