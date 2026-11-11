IPARK현대산업개발, 2년 연속 동반성장지수 '우수'

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발은 11일 동반성장지수 2년 연속 우수 등급을 획득했다
- IPARK현대산업개발은 협력사에 금융지원과 판로 개척 지원을 이어가고 있다
- IPARK현대산업개발은 기술제안 공모전에서 우수기술 4건을 선정했다
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협력사 기술제안 공모전...우수 기술 기업 현장 적용·특허 지원
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발은 동반성장위원회가 평가하는 동반성장지수에서 2년 연속 '우수' 등급을 획득했다고 11일 밝혔다.
IPARK현대산업개발은 협력사에 대한 금융지원과 판로 개척을 돕고 있다. 어려움을 겪는 협력사에게 무이자 대여금과 선급금, 820억원 규모 상생펀드 등 금융 지원을 이어가고 있다. 노무비 지급에서 투명성을 높이는 시스템을 도입해 협력사 근로자들의 임금을 보존하고 있다.
올해는 동반성장위원회가 개최하는 구매상담회에 직접 참여해 협력사들의 판로 개척을 도왔다.
안전 담당 직원이 협력사 본사를 찾아 안전보건 컨설팅도 진행하고 있다.
협력사들과 기술 협력도 추진하고 있다. 올해로 6회째를 맞는 '2026 IPARK 기술제안 공모전'에는 114건 기술 중에서 4건이 우수기술로 선정됐다.
우수기술을 보유한 기업과는 성과공유형 공동 기술개발 모델에 따라 현장 실증부터 현장 적용, 공동 특허 출원까지 함께한다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "어려운 건설 경기에도 현장을 지켜 준 협력사들 덕분에 얻은 값진 결과"라면서 "앞으로도 협력사 목소리에 귀 기울이며 함께 성장하는 상생의 길을 걷겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com