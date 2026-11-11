삼양식품, 베트남에 2186억 들여 공장 짓는다…불닭 생산거점 확대

현지 생산법인 지분 100% 확보에 1311억원 출자

건면 1개 라인으로 시작…최대 8개 설치 공간 확보

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼양식품이 베트남에 공장을 세워 불닭 브랜드의 해외 공급 기반을 확충한다. 초기 설비 투자는 건면 생산라인 1개로 시작하되, 추가 증설에 필요한 공간을 미리 마련하기로 했다. 제조비용을 낮추고 생산지역을 다변화해 글로벌 수요 증가에 대응한다는 전략이다.

11일 삼양식품 공시에 따르면 회사는 베트남 생산법인 '삼양푸즈 박닌(Samyang Foods Bac Ninh LLC·가칭)' 설립에 현금 1311억원을 출자한다. 지분은 삼양식품이 전량 보유한다. 투자액은 지난해 말 연결 자기자본 1조2715억원 대비 10.3% 수준이다.

삼양식품 본사. [사진= 삼양식품]

출자금을 포함한 공장 건립 투자 규모는 총 2186억원이다. 토지와 건물은 생산라인 8개를 수용할 수 있도록 확보한다. 당장 모든 설비를 갖추기보다 건면 1개 라인을 먼저 도입하고 판매 추이에 따라 생산능력을 확대할 계획이다.

베트남을 선택한 배경에는 비용과 시장 접근성이 있다. 맥분·팜유 등 원재료를 들여오는 비용과 인건비를 절감할 수 있다는 게 회사 측 설명이다. 유럽과 아세안으로 제품을 공급할 때 물류·관세 측면의 이점도 기대하고 있다.

해외 생산망 확대는 대외 불확실성에 대비하는 성격도 갖는다. 생산이 한 지역에 집중되면 지정학적 갈등이나 통상 환경 변화가 공급에 영향을 줄 수 있다. 권역별로 거점을 나눠 이러한 부담을 줄이겠다는 구상이다.

삼양식품은 "미국·유럽과 비교해 베트남의 공사 인허가와 건설 소요 기간이 짧다는 점도 고려했다고 밝혔다. 설비투자(CAPEX)와 운영비용(OPEX) 측면에서도 경쟁력이 있다"고 설명했다.





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