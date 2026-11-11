"퇴직연금도 수익률 경쟁"…NH투자증권, 중위험 상품 1위

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 11일 디폴트옵션 중위험 수익률 증권업권 1위를 기록했다
- 중립투자형 포트폴리오 2호는 1년 13.82%, 3년 50.78%를 기록했다
- 적극투자형 포트폴리오 2호는 3년 누적 수익률 71.38%로 2위에 올랐다
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고위험 상품도 상위권…연금 운용 경쟁력 부각
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 수익률 비교에서 중위험 상품군 증권업권 1위, 고위험 상품군 2위를 기록했다고 밝혔다.
11일 금융감독원의 2026년 3분기 디폴트옵션 수익률 공시에 따르면 NH투자증권의 중위험 상품인 '중립투자형 포트폴리오 2호'는 최근 1년 수익률 13.82%, 3년 누적 수익률 50.78%를 기록했다. 증권업권 중위험 상품군에서 두 기간 모두 1위에 올랐다.
고위험 상품인 '적극투자형 포트폴리오 2호'는 3년 누적 수익률 71.38%로 증권업권 고위험 상품군 가운데 2위를 차지했다.
디폴트옵션은 확정기여형(DC) 퇴직연금이나 개인형퇴직연금(IRP) 가입자가 적립금을 운용할 상품을 직접 지정하지 않을 경우 사전에 선택한 방법에 따라 자동으로 운용하는 제도다. 투자위험도에 따라 초저위험·저위험·중위험·고위험 등 4개 등급으로 구분된다.
NH투자증권은 연말정산을 앞두고 세액공제를 위한 연금계좌 납입 수요가 늘어날 것으로 예상되는 가운데 이번 운용 성과가 연금자산 유입 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "연말정산을 앞두고 세액공제를 위한 연금계좌 납입에 관심이 높아지는 시기인 만큼, 세액공제 혜택뿐 아니라 납입 이후의 운용 성과까지 함께 고려해야 한다"며 "계좌에 자금을 넣어두는 데 그치지 않고 자신의 투자성향과 투자기간에 맞는 상품을 선택해 장기적인 관점에서 노후자산을 체계적으로 관리하는 것이 중요하다"고 말했다.
dconnect@newspim.com