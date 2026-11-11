잠실 개표소 진입 막은 30대 여성 불구속 기소

AI 핵심 요약beta
- 서울동부지방검찰청은 11일 업무방해 혐의 30대 여성 A씨를 불구속 기소했다
- A씨는 지난달 16일 올림픽공원 개표소 출입구를 약 2시간 막았다
- 법원은 지난 7월 증거인멸과 도주 우려가 없다며 구속영장을 기각했다
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 송파구 올림픽공원 개표소에서 체육단체 관계자들의 출입을 막은 30대 여성이 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
11일 서울동부지방공소청은 업무방해 혐의를 받는 30대 여성 A씨를 지난 9일 불구속 기소했다고 밝혔다.
A씨는 지난달 16일 체육단체가 핸드볼경기장에 진입하는 과정에서 홀로 문을 붙잡고 약 2시간 동안 버텨 체육단체의 업무를 방해한 혐의를 받고 있다. A씨는 당시 성조기를 두르고 출입구를 막아선 인물이다.
앞서 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했지만 법원은 지난 7월 "증거인멸 및 도주의 우려가 인정되지 않는다"며 구속영장을 기각했다.
gdy10@newspim.com