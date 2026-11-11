韓·인니, 정상회담 7개월 만에 방산협력위… "구매국 넘어 기술 파트너로"

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KAI·한화 등 韓 10개사, PT DI·PT PAL 등 현지 30여 곳과 분야별 교류

공동개발·현지화·제3국 공동수출… 협력 모델 다변화 논의

방사청 "정상회담 합의, 현장으로 신속 연결"… 정례 민·관 채널 가동

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국과 인도네시아가 지난 4월 정상회담에서 합의한 방산협력을 실제로 이행하는 단계에 들어갔다.

무기를 사고파는 데서 그치지 않고 공동개발·현지생산·제3국 공동수출까지 협력 범위를 넓히는 것이 핵심이다.

방위사업청은 11일 인도네시아 자카르타에서 인도네시아 국방부와 제12차 한·인도네시아 방산협력위원회를 열었다고 밝혔다. 정상회담에서 나온 방산 분야 합의사항이 어떻게 이행되고 있는지 점검하는 후속 회의다.

11일 인도네시아 자카르타에서 개최된 제12차 한-인니 방산협력위원회에서 양국 관계자들이 방산협력 방안을 논의하고 있다. [사진= 방위사업청] 2026.11.11 gomsi@newspim.com

정기영 방사청 미래전력사업본부장과 스리얀또 인도네시아 국방부 예비전력총국장이 공동위원장을 맡았다.

기업 참여 규모가 컸다. 한국에서는 한국항공우주산업(KAI)·한화오션·한화에어로스페이스·LIG D&A·풍산·현대위아·현대자동차·기아·다산기공·한국항공서비스(KAEMS) 등 10개사가 나섰다. 인도네시아에서는 국영 항공기 제조사 PT DI, 국영 조선소 PT PAL, 국영 방산업체 PT Pindad 등 30여 개사가 참석했다.

회의는 정부 간(G2G) 정책 협의와 기업 간(B2B) 교류로 나눠 진행됐다. G2G 세션에서는 공동개발·현지화·해외 공동수출 등 협력 모델을 다변화하는 방안을 논의했다. 진행 중인 주요 사업의 추진 현황과 이행 계획도 점검했다. B2B 세션에서는 기업들이 항공·함정·지상무기·탄약 4개 분야별로 기술력과 협력 수요를 공유하고 신규 사업을 발굴했다.

인도네시아는 동남아시아에서 유일하게 한국과 '특별 전략적 동반자 관계'를 맺은 나라다. 2011년 T-50 계열 고등훈련기를 처음으로 해외에서 사들인 나라가 됐고, 같은 해 대우조선해양(현 한화오션)과 1400t급 잠수함 3척 도입 계약을 맺었다. KF-21 전투기 사업에는 공동개발국으로 참여했지만 분담금 납부가 늦어지면서 진통을 겪기도 했다.

11일 인도네시아 자카르타에서 개최된 제12차 한-인니 방산협력위원회에서 박민주 방위사업청 아시아중남미협력담당관이 발언하고 있다. [사진= 방위사업청] 2026.11.11 gomsi@newspim.com

방사청은 이번 회의를 통해 인도네시아가 단순 구매국이 아니라 공동 연구개발과 생산을 함께하는 '전략적 방산 기술 파트너'라는 점을 재확인했다고 설명했다. 인도·태평양의 요충지인 인도네시아를 아세안 시장 진출의 교두보로 삼겠다는 구상이다.

방사청은 양국 기업 간 교류를 이어가기 위해 정례 민·관 협의 채널을 가동할 계획이다. 정 본부장은 "정상회담 합의사항을 신속하게 현장으로 연결하는 계기가 됐다"며 "양국 방위산업이 함께 성장할 협력 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com