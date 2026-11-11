넷마블 '몬길: 스타 다이브' 신규 5성 캐릭터 추가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 11일 ‘몬길: STAR DIVE’에 신규 5성 캐릭터 M.A.D.를 추가했다.
- 11일부터 12월 2일까지 특별 이벤트와 신규 메인 에피소드가 진행된다.
- 명예 랭킹 도입과 레이스 개편 등 게임 시스템 전반도 개선했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 운영하는 몬스터 테이밍 액션 RPG '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'에 신규 5성 캐릭터 'M.A.D.'를 추가하는 1.5 버전 업데이트를 실시했다.
불속성 암살 캐릭터인 'M.A.D.'는 니르반의 기계공학 기술자로 설정됐다. 본명은 '미아드린'이며 오르투스단에서 이탈한 후 현재 활동 중이다.
업데이트를 기념해 11일부터 12월 2일까지 3주간 'M.A.D.'의 배경 스토리를 다루는 특별 이벤트 스토리 '자유를 좇는 불꽃'이 진행된다.
이벤트 스테이지와 미니게임을 통해 재화를 모아 라이브 배경 등 특별 보상을 얻을 수 있다. 신규 메인 에피소드 '스러진 별에서 온 빛'도 공개됐다. 같은 기간 신규 캐릭터와 아티팩트 픽업 모집이 진행되며 소환권과 성장 재화, 돌연변이 몬스터링 선택 상자 등 다양한 보상을 제공한다.
게임 시스템도 개선됐다. 신규 시스템 '명예 랭킹'을 도입해 토벌, 전설 토벌, 차원 균열 등 콘텐츠에서 획득한 점수를 합산하여 시즌별 순위를 산정하고 프로필 테두리를 보상으로 제공한다. '레이스' 콘텐츠는 플레이어블 캐릭터가 직접 참여하는 방식으로 개편했다.
친구 시스템에는 최근 접속 시간에 따른 열쇠 수령 기능과 친구 랭킹 탭을 추가했다. 최종 대미지 적용 방식 개선, 링크체인 야옹이 레벨 제한 삭제, 아카이브 내 캐릭터·아티팩트·꾸미기 탭 추가 등 게임 시스템 전반에 걸친 개선도 이뤄졌다.
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