현대제철, 'AX 성과공유회' 개최…AI 활용 우수과제 5건 선정

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대제철이 원료 배합부터 제품 판매 전략까지 인공지능(AI) 활용 범위를 확대하며 제조 경쟁력 강화에 나서고 있다.

'AX 성과공유회' 참석자들이 우수사례 설명을 듣고 있다. [사진=현대제철]

현대제철은 최근 당진제철소 연구소에서 임직원들이 한 해 동안 추진한 AI 전환(AX) 성과를 공유하는 '2026 AX 성과공유회'를 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 제조 현장과 사무 업무에서 발굴한 AI 활용 사례를 공유하고 우수 과제를 전사적으로 확산하기 위해 마련됐다.

현대제철이 지난 8월부터 진행한 AX 성과 공모에는 제조 분야 58건, 업무 분야 140건 등 총 198건의 사례가 접수됐다. 이 가운데 48건이 전시됐으며 우수사례 15건은 현장에서 발표와 시연을 진행했다.

최종 심사를 거쳐 제조 부문 2건과 업무 부문 3건 등 총 5건이 최우수 과제로 선정됐다.

제조 부문에서는 '원료 물류 최적화 가이드 도구 개발'과 '스크랩 원료 배합 최적화 가이던스 시스템 개발'이 최우수 과제로 뽑혔다. AI를 활용해 원료 이동과 배합 과정을 최적화하고 생산 효율을 높인 점을 인정받았다.

업무 부문에서는 'AI 기반 제품 판매 전략 및 의사결정 지원 시스템 구축', '에이전트 기반 소재 수급 및 코일 이송 업무 자동화', '구매 적정가 AI 분석체계 구축 및 활용 확대' 등 3개 과제가 선정됐다. 데이터 기반 의사결정과 반복 업무 자동화를 통해 업무 효율성을 높인 사례들이다.

현대제철은 올해부터 임직원 누구나 AX 사례를 등록하고 직접 평가에 참여할 수 있는 플랫폼도 운영하고 있다. 이번 공모에서 접수한 혁신 아이디어 가운데 우수 과제는 디지털 전환(DX) 전문부서와 연계해 기술 검증과 개발을 추진할 계획이다.

현대제철은 2021년부터 운영해 온 'AI·빅데이터 페스티벌'을 올해 AX 성과공유회로 전환했다. AI 활용 경험을 공유하는 데서 나아가 제조 현장과 업무 전반에서 실질적인 성과를 창출한다는 취지다.

이보룡 현대제철 사장은 "AX 성과공유회는 개별 과제를 시상하는 자리일 뿐 아니라 AI가 조직 전반으로 확산되는 전환점"이라며 "AX 활용 성공 경험을 공유하고 협업해 생산성과 제조 경쟁력을 높이는 실질적인 성과를 만들어 나가야 한다"고 말했다.

chanw@newspim.com