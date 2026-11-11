카카오게임즈, ESG 평가 4년 연속 A등급

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 11일 ESG기준원 평가에서 4년 연속 통합 A등급을 받았다.
- 환경과 지배구조는 A, 사회 부문은 A+ 등급을 획득했다.
- 재생에너지 확대와 정보보호 강화, 감사 독립성 제고 등을 추진했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 한국ESG기준원의 2026년 ESG 평가에서 통합 A등급을 받았다. 2023년부터 4년 연속 같은 등급을 유지했다.
올해 평가에서 환경(E)과 지배구조(G) 부문은 'A(우수)', 사회(S) 부문은 'A+(매우 우수)' 등급을 획득했다.
환경 부문에서는 재생에너지 조달을 확대해 전력 사용량 대비 재생에너지 전환율을 전년 12.9%에서 21.9%로 높였다. 멸종위기종 서식지 보전을 위한 친환경 활동을 진행했고 자연 관련 리스크 관리 체계를 강화했다.
사회 부문에서는 인권경영 중장기 목표를 구체화하고 인권 리스크 완화 조치를 실시했다. 국내외 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P, ISO 27001, ISO 27701)을 유지하고 있으며 임직원과 파트너사 대상 맞춤형 보안 교육으로 정보보안 역량을 강화했다.
지배구조 부문에서는 감사위원회 직속 내부감사부서를 운영해 감사 기능의 독립성을 높였다. 윤리 제보 채널을 새롭게 구축해 제보자의 익명성 보장과 보호를 강화하고 제보 절차를 개선했다. ERM 위원회를 분기 1회 이상 정례 운영하며 게임 산업 특성을 반영한 리스크 관리 매뉴얼을 고도화했다.
지난 3월 글로벌 ESG 평가기관 MSCI의 평가에서 2년 연속 최고 등급인 AAA를 획득했으며 S&P글로벌의 '2025 기업 지속가능성 평가'에서는 산업군 내 점수 상승 폭이 가장 큰 기업에 수여되는 '인더스트리 무버'로 선정됐다.
조정연 카카오게임즈 ESG/Value Enhancement실장은 "4년 연속 통합 A등급 획득은 변화하는 산업 생태계 속에서 상장 게임사로서 기업의 책임을 점검하고 ESG경영을 꾸준히 실천해 온 성과"라며 "게임과 기술이 빠르게 발전하는 만큼 변화에 따른 위험을 선제적으로 관리하고 새로운 기회를 지속가능한 가치로 이어갈 수 있도록 ESG경영 체계를 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com