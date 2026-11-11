KT알파, 거래액 늘고 이익 개선…3분기 취급고 15% 증가

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취급고 15.3% 증가…위수탁 중심 전환에 매출은 2.6% 감소

모바일·상품권 사업 성장…4분기 AI 활용 확대·패션 브랜드 강화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = KT알파가 올해 3분기 모바일 채널과 상품권 사업을 중심으로 거래 규모를 키웠다. 상품 운영 방식을 위수탁 중심으로 바꾸면서 매출은 줄었지만 영업이익은 소폭 증가했다.

KT알파는 올해 3분기 취급고(거래액)가 전년 동기 대비 15.3% 증가했다고 11일 밝혔다. 올 상반기 증가율인 9.0%보다 성장 폭이 커졌다.

kt 알파 CI [사진=kt 알파 제공]

같은 기간 매출은 938억원으로 2.6% 감소했고, 영업이익은 115억원으로 1.5% 늘었다. 매출 감소는 상품 운영을 위수탁 중심으로 전환한 영향이다.

데이터홈쇼핑(T커머스) 서비스 'KT알파 쇼핑'의 취급고는 10.2% 늘었다. TV와 모바일을 연계하는 전략에 따라 자사몰에 상품과 판촉 혜택을 집중한 효과다. 추석 수요에 맞춘 상품 편성과 신규 기획 프로그램, 제휴 마케팅도 거래 확대에 힘을 보탰다.

모바일상품권 사업의 취급고는 19.6% 증가했다. 대형 플랫폼과의 협업을 늘린 가운데 통합상품권 수요도 확대됐다.

KT알파는 4분기 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 사업 혁신에 집중한다. AI 데이터 분석 플랫폼을 전사로 확대하고, KT알파 쇼핑의 '라이브톡'에는 AI 공지·답변 기능을 강화한다. 데이터 방송에서도 고객과 실시간으로 소통할 수 있도록 하겠다는 구상이다. 기업 전용 모바일상품권 서비스 '기프티쇼 비즈'에는 AI 검색 환경에 대응하는 솔루션을 도입한다.

단독·독점 상품도 늘린다. KT알파 쇼핑은 '르투아', '드킴 바이 김서룡', '슈페리어' 등 패션 브랜드를 본격 선보인다. 기프티쇼는 고객이 원하는 상품을 선택할 수 있는 통합상품권으로 기업 고객 수요를 공략한다.

주주환원도 이어간다. KT알파는 3분기 말 기준 무차입 구조를 유지하고 있으며, 배당성향 30%의 배당 정책을 시행하고 있다. 성장 투자와 주주환원을 병행한다는 방침이다.

박정민 KT알파 대표는 "수익성 중심의 체질 개선을 이어가는 가운데 모바일 전환과 판매 채널 확대로 두 사업 모두 취급고 두 자릿수 성장을 달성했다"며 "내년 초부터 곧바로 성과를 낼 수 있도록 출발선을 앞당겨 속도감 있게 실행해 나가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com