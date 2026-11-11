경북소방, 대형 임차헬기 2대 추가 배치…산불 진화력 강화

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안동·봉화에 5000L 밤비버킷 헬기…기존 소방헬기와 공중·지상 연계 대응

[안동·봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도 소방본부가 대형 임차헬기 2대를 안동과 봉화에 배치하고 전문 진화인력과 연계한 공중·지상 대응체계를 강화했다. 산불 발생 초기부터 소방력을 집중 투입해 대형산불로 번지는 것을 막는 데 주력한다.

11일 경북소방본부에 따르면 소방본부는 가을철 산불조심기간을 맞아 지난 1일부터 안동과 봉화에 대형 임차헬기를 1대씩 배치해 운영하고 있다고 밝혔다. 기존 소방헬기 2대에 임차헬기 2대를 더해 산불 공중 진화력을 강화했다.

경북도 소방본부가 대형 임차헬기 2대를 안동과 봉화에 배치하고 전문 진화인력과 연계한 공중·지상 대응체계를 강화했다.[사진=경북도] 2026.11.11 nulcheon@newspim.com

임차헬기는 물을 담아 투하하는 5000L 용량의 밤비버킷을 장착했다. 산불이 발생하면 신속하게 공중 진화에 나서고 지상 진화인력과 연계해 산불 확산을 저지한다.

지상 대응도 강화한다. 산불 발생 초기부터 소방력을 집중적으로 투입하고 119산불특수대응단과 산불신속대응팀을 동원해 진화에 나선다. 건조·강풍 등 기상특보가 발령되면 산불 취약지역에 소방력을 전진 배치해 신속한 현장 대응태세를 갖춘다.

소방본부는 화재위험경보 '경계' 단계를 발령하고 특별경계근무 1호에 준하는 비상대응체계를 운영한다. 모든 소방관서의 출동태세를 강화해 산불 발생에 대비한다.

산림 인접 마을의 초기 대응능력을 높이는 활동도 병행한다. 비상소화장치를 활용해 마을 주변에 미리 물을 뿌리는 예비주수를 실시하고 주민들에게 장치 사용법을 교육한다.

예방활동은 산불 취약지역을 중심으로 추진한다. 기상특보 발령 시 예방순찰과 소방펌프차를 활용한 홍보방송을 실시하고 지역 의용소방대가 참여하는 캠페인 등을 통해 산림 인접지역 소각행위 금지와 산불예방 수칙을 알린다.

산림 인접지역과 산불피해 이재민 주거단지에서는 화재안전점검을 실시하고 방치된 가연물을 정리하는 등 위험요인을 사전에 제거한다.

성호선 경북도소방본부장은 "가을철 산불은 작은 부주의로 대형 재난으로 이어질 수 있는 만큼 철저한 예방과 신속한 초기 대응이 중요하다"며 "대형 임차헬기와 전문 대응인력을 활용해 도민의 생명과 재산, 산림을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. 또 산림 인접지역 불법소각 금지와 입산 시 화기 소지 자제 등 도민들의 적극적인 산불 예방 참여를 당부했다.

nulcheon@newspim.com