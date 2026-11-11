[뉴스분석] 국민의힘, '조작기소 특검 반대' 전국 장외투쟁 예고…당내 회의론도

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예산정국 중 실효성 등 우려 목소리..."張 자기 정치" 비판

장동혁 "정치생명 걸고 싸워…함께 싸울 생각 없다면 입 다물라"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘이 여권의 '조작기소 특검법' 추진에 맞서 장외투쟁을 확대한다. 다만 당 일각에서는 투쟁 방식의 실효성과 적절성을 둘러싼 회의론도 제기되고 있다.

11일 정치권에 따르면 국민의힘은 조작기소 특검법의 국무회의 의결이 연기됨에 따라 청와대 앞에서 진행 중인 릴레이 1인 시위를 연장하고 전국 거점 도시를 순회하는 장외집회도 추가 개최하기로 했다.

오는 14일 부산·울산·경남을 시작으로 21일 대구·경북, 28일 대전·세종·충북·충남에서 '이재명 탈옥법 강행처리 전국민 규탄대회'를 열 계획이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 10일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 현장 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.11.10 mironj19@newspim.com

◆장외투쟁 실효성·예산정국 속 우려 목소리…"장동혁 자기 정치" 비판도

한 비당권파 중진 의원은 기자에게 "장외투쟁이라는 것이 일종의 '보여주기'를 강조하는 전통적인 방식이라서 예전만큼 효과가 있지는 않다"며 "과거에는 장외투쟁을 한다고 하면 언론에서도 많이 주목하고 국민들도 관심을 좀 가졌는데 지금은 시대가 바뀌었다"고 말했다.

그는 "결국 중요한 것은 조작기소 특검법 시행을 막아내고 국민들에게 이 사태를 제대로 알리는 것 아니겠느냐"며 "그렇다면 좀 더 지혜로운 방법을 찾을 필요가 있다"고 주장했다.

구체적으로 "조작기소 특검법의 위헌성을 알릴 수 있는 토론회를 개최하거나 논리적으로 이 특검법의 문제가 무엇인지 지적해서 국민들을 설득할 수 있어야 하는데 그냥 장외투쟁만 해서는 감동도 없고 효과도 없을 것"이라고 지적했다.

한 초선 의원은 기자에게 "물론 조작기소 특검법을 막는 것은 중요하지만 윤어게인 같은 세력이 장외투쟁에 결합하게 되면 국민들에게는 그냥 또 다른 '올공 시위'로 비춰질 수 있지 않겠느냐"며 우려를 표했다.

그는 "특히나 지금과 같은 예산 정국에서 상임위는 보이콧하고 장외투쟁에 집중한다고 하면 오히려 여론이 안 좋아지지 않을까 걱정된다"고 말했다.

장외투쟁이 장동혁 대표의 당내 입지를 강화하고 현 지도부 체제를 유지하기 위한 정치적 행보가 아니냐는 비판도 제기됐다.

한 중진 의원은 "장 대표가 청와대 앞에서 진행한 최고위원회의나 의원총회 발언을 다 들어봤는데 자기 정치 그 이상의 어떠한 전략이 보이지 않았다"고 꼬집었다.

친한(친한동훈)계 한 의원은 "장외집회는 결국 장 대표의 지지율을 올려주는 용도"라며 "겉으로는 대의명분을 내세우지만 실제로는 정치적 입지를 강화해서 연임에 도전하려는 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 10일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 현장 의원총회에서 손피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 2026.11.10 mironj19@newspim.com

◆장동혁 "정치생명 걸고 싸우고 있어…함께 싸울 생각 없다면 입 다물라"

이 같은 지적에 장동혁 대표는 페이스북에 "제 목숨을 걸고 싸우고, 제 생명을 다해 정치를 하고 있다"며 "정치생명을 걸고 함께 싸울 생각이 없다면 가벼운 입을 다물라"고 반박했다.

장 대표는 "참정권 수호를 위해 올림픽공원에 나가니 정치생명 연장을 위한 것이라고 비난했다"며 "이재명 탈옥법 저지를 위해 장외투쟁에 나서니, 또 정치생명 연장용이라고 공격한다"고 했다.

그는 "정치생명이 딱 맞는 말이다. 참정권 수호를 외치는 시민들을 외면한다면 그런 정치에 무슨 생명이 있겠냐"며 "이재명 탈옥법으로 대한민국이 무너지고 있는데, 난로 쬐며 척만 하는 정치가 생명이 있는 정치냐"고 꼬집었다.

이어 "그럴 것이라면 정치를 그만해야 한다. 야당 당대표 자리에 있어서도 안 된다"며 "그렇게 공격하는 사람들에게 묻고 싶다. 당신들은 무엇을 위해 정치를 하느냐"고 반문했다.

그러면서 "이재명 탈옥법을 막기 위해 국민과 함께 온 힘을 다해 싸우는 것이 결국 대한민국을 지키는 길"이라고 강조했다.

박충권 수석대변인도 "도둑처럼 몰래 이렇게 국민들이 모르는 사이에 법치주의를 파괴하는 위헌적인 법안을 통과시켜 놓았는데 국민들에게 알려야 되지 않겠느냐"며 장외집회의 필요성을 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com