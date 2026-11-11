증권시장 결제주기 단축 속도 내는 정부…글로벌 투자자들 "보완책 필요"

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재경부, 글로벌 핵심 투자자 협의체 화상 회의

정부, 거래·결제정보 자동화 인프라 구축 추진

글로벌 투자자들, 업무부담·결제 실패 우려

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 국내 증권시장의 결제주기를 현행 거래일 이후 2영업일(T+2)에서 1영업일(T+1)로 단축하는 방안을 추진 중인 가운데, 글로벌 투자자들이 업무부담 증가와 결제 실패 가능성에 대한 우려를 제기했다.

재정경제부는 문지성 국제경제관리관 주재로 제3차 '글로벌 핵심 투자자 협의체'를 화상으로 개최하고, 정부의 증권시장 결제주기 단축 로드맵 초안을 설명했다고 11일 밝혔다.

정부세종청사 재정경제부 전경. [사진=뉴스핌DB]

전날 열린 회의에는 블랙록(BlackRock), 뱅가드(Vanguard), 아문디(Amundi) 등 글로벌 자산운용사와 아시아증권산업금융시장협회(ASIFMA), 글로벌외환부문협의체(GFXD)가 참석했다. 국내에서는 재경부를 비롯해 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 한국거래소, 한국예탁결제원 등이 참여했다.

결제주기를 단축하면 주식 거래 이후 실제 대금과 증권을 주고받는 시점이 하루 앞당겨진다. 다만 해외 투자자들은 거래 이후 환전과 자금 조달, 결제 지시 등을 처리할 시간이 줄어드는 만큼 관련 업무체계를 정비해야 한다.

투자자들은 정부가 결제주기 단축 계획을 사전에 설명하고 시장의 우려사항을 청취하는 점을 긍정적으로 평가했다. 다만 결제주기 단축에 따른 업무부담 증가로 실제 업무처리에 어려움이 발생할 수 있다는 우려를 제기했다.

특히 결제 실패 시 대응방안을 비롯해 원활한 제도 시행에 필요한 보완책을 지속적으로 논의해야 한다는 의견을 제시했다.

이에 정부는 거래·결제정보 자동화 인프라를 구축하고, 국내외 금융회사 등 시장 참가자들이 시스템과 업무체계를 정비할 수 있도록 충분한 준비기간을 부여하기로 했다. 6개월 이상 통합 테스트를 거쳐 시장의 준비 상황을 확인한 뒤 결제주기 단축을 추진할 계획이다.

정부는 외국인 투자자가 현재 시범운영 중인 '역외원화결제시스템'을 활용해 국내에 투자한 첫 사례도 소개했다.

지난달 말 싱가포르 소재 금융투자회사가 현지 해외원화업무취급기관(RFI-K)에 원화 계좌를 개설하고, 현지 통화를 원화로 환전한 뒤 '한은국제망'을 통해 국내로 송금해 금융상품에 투자했다.

해외원화업무취급기관 등록기관 수도 지난 9월 29일 6개에서 현재 11개로 늘었다. 국민·신한·우리·하나은행 등 국내 은행 4곳이 참여 중인 한은국제망에는 내년 초 주요 글로벌 금융기관들도 추가로 참여할 예정이다.

문 관리관은 "내년 1월 한은국제망의 정식 가동을 앞두고 해외 금융기관들의 적극적인 참여를 당부한다"고 말했다.

wideopen@newspim.com