인천 유아 영어학원에 불 지른 60대 구속영장 신청

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 송도 유아 대상 영어학원 앞에 불을 지른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

그는 원장과 금전 문제로 갈등을 빚다 고소를 당하자 앙심을 품고 범행한 것으로 파악됐다.

인천 연수경찰서는 11일 오후 현주건조물방화 혐의로 60대 A씨의 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오전 7시 1분쯤 인천시 연수구 송도국제도시 한 상가 건물 3층의 영어학원 앞에 휘발유를 뿌리고 불을 지른 혐의를 받고 있다.

다행히 인명 피해는 없었으나 소방 당국이 연기를 빼내는 작업을 했다.

방화 피해 인천 송도 유아 영어학원 입주 건물 [사진=인천소방본부]

앞서 그는 인근 주유소에서 휘발유를 구매해 20L 통 2개에 담은 뒤 학원을 찾아가 입구에 불을 지른 것으로 파악됐다.

A씨는 범행 후 미추홀구 자택 인근으로 달아나 차량을 주차한 뒤 자해를 했다가 출동한 경찰에 긴급체포됐다.

A씨는 이 학원을 처음 설립할 당시 컨설팅 업무를 맡았으나 원장과 금전 문제 등으로 지난해 말 동업 관계가 파기되자 앙심을 품은 상태인 것으로 파악됐다.

그는 경찰 조사에서 "지난달 학원에서 열린 내년도 입학 설명회를 찾아갔다가 고소를 당해 화가 나서 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "피의자 조사 후 구속영장을 신청했다"고 말했다.

hjk01@newspim.com