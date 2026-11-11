[중국증시 마감] AI 인프라 상승 견인, CPO·광모듈株 동반 급등

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상하이종합지수 3680.64(+16.92, +0.46%)

선전성분지수 11389.74(+148.20, +1.32%)

촹예반지수 2572.07(+77.67, +3.11%)

커촹50지수 1300.38(+35.36, +2.80%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 11일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 상승 마감했다.

상하이종합지수는 0.46% 상승한 3680.64, 선전성분지수는 1.32% 오른 11389.74, 촹예반(創業板)지수는 3.11% 급등한 2572.07, 커촹50(科創50)지수는 2.80% 뛴 1300.38 포인트로 장을 마쳤다.

시장 전체 거래대금은 1조6887억 위안으로 전 거래일 대비 1719억 위안 늘었고, 3500개가 넘는 종목이 상승했다.

업종별로는 전자부품, CPO(공동 패키징 광학), 광모듈, PCB(인쇄회로기판), 게임, 반도체가 강세를 보인 반면 백주(고량주), 공항·항공운송, 유제품, 돼지고기, 면세점은 약세를 나타냈다.

AI 연산 인프라 투자 확대 기대가 광통신·광모듈·PCB 등 하드웨어 관련주로 확산한 가운데 반도체와 게임 등 기술·성장주에도 매수세가 유입됐다.

이날 가장 눈에 띄는 상승 흐름을 보인 테마는 CPO와 광모듈로, 두 가지 상승 재료가 동시에 작용하며 다수 종목이 반등했다.

우선, 미국의 중국산 광통신 부품 수입 제한 가능성을 둘러싼 불확실성이 완화될 수 있다는 기대감이 긍정적 요인으로 작용했다. 로이터 보도를 인용한 외신에 따르면 마이크로소프트와 일부 기술기업·업계 단체가 트럼프 행정부에 특정 광통신 부품의 수입 제한 계획을 철회하도록 압박하고 있다는 소식이 전해졌다. 이에 중국 광통신 기업들의 대외 공급 여건이 개선될 수 있다는 기대가 투자심리를 자극했다.

다음으로 광모듈 업체들의 증설 및 수주 확대 움직임도 상승 모멘텀으로 작용했다. ICT설비∙초고속 광모듈∙5G네트워크 설비를 개발하는 검교과기(劍橋科技·CIG 603083.SH/6166.HK)는 전날 투자자 교류 행사에서 2026년 9월 초 기준 고속 광모듈의 월간 설계 생산능력이 약 100만 개에 도달했다고 밝혔다. 2027년 말까지 기존 생산능력에 연간 최소 1000만 개를 추가하는 증설 계획도 제시했다. 800G·1.6T 및 NPO 제품에 대한 고객 수요에 대응하기 위한 조치다.

이 같은 기대가 광모듈에서 광섬유·광소자·PCB 등으로 확산하면서 관련 종목 전반의 동반 상승을 이끌었다. 특히 PCB와 전자부품은 AI 서버 및 데이터센터의 고성능·고밀도 회로기판 수요 확대와 연결되는 분야로, AI 하드웨어 투자 확대의 수혜 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

게임 업종은 AI 하드웨어와는 별도로 정책 및 콘텐츠 산업 성장 기대가 작용한 것으로 보인다.

최근 상하이시 양푸(楊浦)구가 게임·e스포츠 산업의 고품질 발전을 지원하는 정책을 발표하고, 오리지널 콘텐츠와 지식재산권(IP) 전환, 게임과 다른 산업의 융합 등을 지원하기로 한 점도 관련주에 긍정적인 재료로 작용했다.

반면, 백주 업종은 중국 내수 소비 회복 둔화 우려가 이어지면서 부진한 흐름을 보였다.

11월 11일 기준 중국 백주 주요 12개 제품의 평균 소매가격은 3개 제품만 상승하고 8개 제품은 하락했으며, 1개 제품은 보합을 기록했다.

중국 백주 섹터 대장주 귀주모태(貴州茅臺 600519.SH)의 주력 제품인 페이톈(飛天) 마오타이 가격은 1770위안으로 전날보다 3위안 하락해 이틀 연속 내렸고, 양하양조(洋河股份 002304.SZ)의 멍즈란(夢之藍) M6+와 고정공주(古井貢酒 000596.SZ)의 고정공구(古井貢古)20도 각각 7위안씩 떨어졌다. 주요 제품의 유통가격 약세가 이어지는 가운데 업계의 소비 수요 부진과 판매 경쟁에 대한 우려가 투자심리를 압박했다.

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7191 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7167 위안) 대비 0.0024 위안 올린 것으로 위안화 가치로는 0.036% 낮아진 것이다.

[그래픽 = 텐센트 증권 자료 캡처] 11월 11일 상하이종합지수 주가 추이.

pxx17@newspim.com