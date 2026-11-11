코오롱인더, 3분기 영업익 402억원…전년比 66% 증가

AI 핵심 요약beta
- 코오롱인더스트리는 11일 3분기 매출과 영업이익이 전년 대비 증가했다.
- 화학부문은 CPI·mPPO 판매 확대에 힘입어 영업이익이 111.8% 늘었다.
- 산업자재 부문은 자동차 내장재 부진과 비용 상승으로 적자 전환했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 코오롱인더스트리가 올해 3분기 화학부문의 반등에 힘입어 전년 대비 견조한 실적을 기록했다.
다만 산업자재 부문의 수익성 악화와 환율 하락 등의 영향으로 전분기 대비 영업이익은 감소했다.
코오롱인더스트리는 11일 올해 3분기 연결 기준 매출 1조2747억원, 영업이익 402억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 9.8%, 66% 증가한 수치다.
사업부문별로 보면 화학부문은 매출 4339억원, 영업이익 510억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 37%, 111.8% 증가했다. CPI(투명 폴리이미드 필름)의 본격적인 양산 공급 확대와 mPPO(변성 폴리페닐렌옥사이드)의 생산 확대에 따른 판매 증가가 실적 개선에 기여했다. 페놀·에폭시 수지도 견조한 수익성을 유지했다.
다만 화학부문 영업이익은 전분기 대비 26.9% 감소했다. 석유수지의 수급 상황은 양호했지만 전쟁으로 가격이 상승한 원료의 투입이 본격화되면서 수익성이 하락한 영향이다.
산업자재부문은 매출 5811억원, 영업손실 48억원을 기록하며 전년 동기 대비 적자 전환했다. 자동차 내장재 사업 부진과 엔지니어링플라스틱(ENP) 부문의 폴리옥시메틸렌(POM) 스프레드 축소가 수익성에 부담으로 작용했다. 아라미드는 생산·판매 호조를 이어갔지만 원부원료와 에너지 비용 상승으로 수익성이 악화됐다.
패션부문은 매출 2348억원, 영업손실 136억원을 기록했다. 아웃도어와 남성복 중심의 판매 호조로 매출이 전년 동기 대비 3.2% 증가했다. 영업손실은 지난해 같은 기간 165억원에서 136억원으로 축소됐다.
heoneykim@newspim.com