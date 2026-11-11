브리타, 한혜진 유튜브서 무타공 냉온정수기 '큐브 쿨' 활용법 공개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 친환경 필터 정수기 브랜드 브리타는 유튜브 채널 '한혜진'을 통해 무타공 냉온정수기 '큐브 쿨'의 일상 속 활용법과 제품 특성을 소개했다고 밝혔다.

[이미지=유튜브 '한혜진']

큐브 쿨은 수도관 연결이나 주방 상판 타공 없이 전원만 연결하면 사용할 수 있는 브리타의 첫 냉온정수기다. 주방 외 거실, 식탁, 서재 등 원하는 공간에 배치할 수 있으며, 정기적인 방문 관리 없이 사용자가 직접 관리할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이 제품은 냉수부터 온수까지 온도와 출수량을 조절할 수 있다. 압축기 기반 급속 냉각 기술로 5℃의 냉수를 제공하며, 순간 가열 시스템을 통해 약 5초 만에 온수를 사용할 수 있다. 온도는 5℃·상온·45℃·70℃·85℃·95℃ 등 6단계로, 출수량은 150mL부터 900mL까지 8단계로 설정 가능하다.

브리타의 막스트라 프로 필터를 적용해 수돗물 속 염소와 중금속, 석회 등 불순물을 줄이며, 3중 UV-C 살균 시스템으로 위생 기능을 갖췄다고 회사 측은 밝혔다.

지난 5일 공개된 유튜브 채널 '한혜진' 콘텐츠에서 모델 한혜진은 큐브 쿨을 서울 집에서 홍천으로 가져와 활용하는 모습을 공개했다. 한혜진은 95℃ 온수 기능과 음료 제조 시 출수량 조절 기능이 편리하다고 전했다.

브리타 코리아 최선영 상무는 "큐브 쿨은 별도의 타공이나 배관 연결 없이 원하는 장소에서 냉수와 온수를 이용할 수 있도록 한 제품"이라며 "변화하는 라이프스타일에 맞는 수분 충전 솔루션을 지속적으로 선보이고 소비자와의 접점도 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

브리타는 이번 콘텐츠 공개를 기념해 채널 구독자를 대상으로 프로모션을 진행한다. 큐브 쿨 단독 특가 링크를 공개하며, 댓글 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 5명에게 '브리타 글라스 저그 60주년 리미티드 에디션'을 증정한다.

[이미지=유튜브 '한혜진']

whitss@newspim.com