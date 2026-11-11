한국타이어, 'RTX 스코틀랜드 2026' 참가…유럽 상용차 시장 공략

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 영국 상용차 박람회에 참가해 트럭·버스용 타이어 기술력을 선보이며 유럽 시장 공략을 강화한다.

한국타이어는 오는 18일부터 19일(현지시간)까지 영국 스코틀랜드 글래스고에서 열리는 'RTX 스코틀랜드 2026'에 참가한다고 11일 밝혔다.

한국타이어가 영국 상용차 박람회 RTX 스코틀랜드 2026에 참가했다. [사진=한국타이어]

RTX 스코틀랜드는 영국 상용차 박람회 RTX의 지역 행사로, 지난해 처음 개최됐다. 올해는 트럭·트레일러 제조사와 타이어·정비 전문기업 등 80개 이상의 업체가 참가하며 관람객은 7000명 이상으로 예상된다.

한국타이어는 2022년부터 RTX 박람회에 5년 연속 참가하고 있으며, 스코틀랜드 행사에는 2년 연속 참여한다.

이번 전시에서는 '한국(Hankook)'과 '라우펜(Laufenn)' 브랜드의 상용차 타이어를 선보인다. 장거리 운송용부터 온·오프로드 겸용, 사계절 밴 타이어까지 다양한 운행 환경에 대응하는 제품군을 소개할 예정이다.

한국 브랜드에서는 대형 카고 트럭 및 트랙터용 '스마트플렉스 AL51'과 '스마트플렉스 DL51'을 전시한다. 두 제품은 이전 제품 대비 장거리 노선에서 회전저항을 최대 20% 낮춘 것이 특징이다.

트레일러용 사계절 타이어 '스마트플렉스 TH31'과 히든 그루브 기술을 적용한 '스마트플렉스 TH51'도 선보인다. 히든 그루브는 타이어 마모 과정에서도 접지력을 유지하도록 설계된 기술이다.

이와 함께 온·오프로드 겸용 '스마트워크 AM11+'와 '스마트워크 AM15+', 사계절 밴 타이어 '밴트라 ST AS2'를 전시한다.

라우펜 브랜드에서는 온·오프로드용 'LR01'과 'LR02', 혼합 노면용 구동축 타이어 'LR53', 사계절 밴 타이어 '엑스 핏 밴 4S'를 소개한다. 영국 현지에서 운영하는 타이어 사고 보증 프로그램 '라우펜365'도 함께 알릴 계획이다.

한국타이어는 올해 'IAA 트랜스포테이션 2026'과 데본 트럭쇼, 트럭쇼 콘월 등 유럽 주요 상용차 전시회에 참가하며 현지 운송 사업자와의 접점을 확대하고 있다.

chanw@newspim.com