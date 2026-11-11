해군1함대 '네이비 위크' 성료...소속감·사명감 고취

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 제1함대사령부가 해군 창설 81주년을 기념해 지난 6일부터 11일까지 진행된 'NAVY WEEK 2026 IN 동해'를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

1함대는 이 기간 ▲군항 공개행사 ▲송정 삼치창 페스타 지역축제 ▲봉사 집중 주간 ▲역사현장 견학 ▲동해시 청소년 네이비 데이(NAVY DAY) 행사 ▲민·관·군 상생협의회 ▲취약계층 지원 등 다양한 프로그램을 진행했다.

1함대는 10일부터 11일까지 '함대의 뿌리를 찾아서'를 주제로 주요 역사적 장소를 견학했다. 1군수전대와 1훈련전대 장병들은 10일 옥계지구 전적비를 방문해 옥계지구 전투의 역사를 되새겼다.

'NAVY WEEK 2026 IN 동해'.[사진=해군1함대] 2026.11.11 onemoregive@newspim.com

11일에는 1해상전투단이 육군 제23경비여단에 있는 옛 동해경비사령부 터를 찾아가고 1기지방호전대는 묵호기지 터, 동해합동작전지원소는 당포함 추모비를 방문해 호국 영령과 선배 전우들에 대한 경의를 표했다.

사령부는 같은 날 묵호기지와 일심학교 터를 방문해 일심학교 동문회와 함께 학교의 역사와 의미에 대해 알아보는 시간을 가졌다. 이후 동해시청 광장에서 해군1함대로 이어지는 해안로를 따라 해양 정화 활동인 플로깅이 진행됐다. 이번 활동에는 1함대 장병 60명과 동해시청 관계자 20명이 함께 참여했다.

또 11일 오후 군항 1부두와 한울강당에서 동해시 중·고교생 약 230명을 대상으로 동해시 청소년 네이비 데이(NAVY DAY) 행사를 실시했다. 이 행사는 동해교육지원청의 호국보훈 평화로드 투어 프로그램의 일환으로 학생들은 양만춘함(DDH) 및 대구함(FFG) 견학, 진로 상담, 군복 착용 체험 등을 통해 해군의 역할과 지원 방법을 이해했다.

1함대는 지역사회와의 상생을 위해 지난 10일 송정동 행정복지센터에서 제11회 민·관·군 상생협의회를 개최했다. 오순근 대령이 참석한 가운데 지역 발전을 위한 협력 방안과 미래 계획이 논의됐으며 송정동의 취약계층 80가구에 생활 필수품을 지원해 지역사회에 기여했다.

이번 'NAVY WEEK 2026 IN 동해'는 군 장병과 군무원들의 자긍심을 고취하고 지역사회와 함께한 1함대의 역사를 되돌아보는 다양한 행사로 구성됐다.

이남규 1함대사령관은 "이번 NAVY WEEK 2026 IN 동해는 군 장병들과 군무원들이 해군으로서의 소속감과 사명감을 느끼는 뜻깊은 시간이었다"며 "선배 전우들이 이어온 동해 수호의 사명을 지속하며 국민의 신뢰를 받을 수 있는 1함대를 만들어 갈 것"이라고 소감을 밝혔다.

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