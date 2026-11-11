"수부지 선크림 추천해줘"…올리브영, AI 쇼핑 도우미 '올영 티키' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이달 말까지 100만여 명 대상 시범 운영 후 12월 정식 출시

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ올리브영이 고객과 대화하며 상품을 추천하는 인공지능(AI) 쇼핑 서비스를 선보인다. 정확한 상품명이나 검색어를 몰라도 피부 고민과 사용 목적을 이야기하면 필요한 정보를 찾을 수 있도록 모바일 앱을 개편한다.

CJ올리브영은 생성형 AI 기반 쇼핑 어시스턴트 '올영 티키'를 시범 운영한다고 11일 밝혔다. 이달 말까지 고객 약 100만명을 대상으로 운영한 뒤 이용 경험을 반영해 12월 정식 출시할 예정이다.

올영 티키 대표 이미지. [사진=CJ올리브영 제공]

올영 티키는 뷰티와 올리브영 관련 질문에 특화된 대화형 서비스다. 상품 추천과 특징 비교, 화장품 사용법, 피부 관리법 등을 안내한다. 매장별 상품 재고와 온라인몰 이용 방법도 확인할 수 있다. 별도 설치 없이 올리브영 앱 검색창 오른쪽의 연두색 말풍선 아이콘을 누르면 이용할 수 있다.

답변에는 올리브영이 축적한 수천만 건의 상품·리뷰 데이터와 뷰티 전문 지식을 활용한다. '피부가 번들거려' 같은 일상적인 표현은 물론 '수부지인데 화잘먹 선크림 추천해 줘'처럼 신조어나 줄임말이 섞인 질문도 이해하도록 설계했다.

대화 흐름에 맞는 후속 질문을 제안해 상품 탐색을 돕고, 문자 외에도 음성과 사진, 바코드 스캔 등 다양한 입력 방식을 지원한다.

올리브영은 올영 티키를 기존 개인화 기능과 연계해 맞춤형 쇼핑 서비스를 강화할 계획이다. 현재 앱에서는 성별과 나이, 첫 구매 여부, 배송지 등을 반영해 첫 화면 메뉴를 다르게 보여주고 있다. 남성 고객에게는 남성 전문관 '맨즈에딧'을, 제주 배송 고객에게는 '제주 오늘드림' 탭을 노출하는 방식이다.

지난 달에는 멤버십 등급도 개인화 메뉴에 반영했다. 고객이 앱 첫 화면에서 등급별 혜택과 참여 가능한 이벤트를 확인할 수 있도록 했다. 앞으로 고객의 행동 패턴과 대화 데이터를 함께 분석해 뷰티 고민과 생활방식에 맞는 상품 제안을 확대한다는 구상이다.

nrd@newspim.com