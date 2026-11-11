GS건설, 6년 연속 동반성장지수 '최우수' 등급 획득

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 11일 동반성장지수 평가에서 6년 연속 최우수 등급을 획득했다
- GS건설은 협력사에 금융·경영 지원과 경쟁력 강화 제도를 운영했다
- GS건설은 공정거래와 안전관리 지원을 통해 상생협력을 강화하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
150억원 규모 무이자 경영지원금·상생협력기금 지원
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 6년 연속 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 획득했다.
GS건설은 동반성장위원회가 발표하는 동반성장지수 평가에서 최고 등급인 최우수 등급을 유지했다고 11일 밝혔다.
GS건설은 협력사와 상생을 위해 ▲준법경영 및 공정거래 질서 확립 ▲금융·경영 지원 ▲협력사 경쟁력 강화 ▲수평적 소통 강화 등 4개 분야를 중심으로 지원제도를 운영하고 있다.
안전을 최우선 가치로 삼고 산업안전 보건관리비를 선지급하고, 고위험 공종에는 안전관리 전담자 배치 비용을 지원하고 있다. 협력사의 적정 이윤 확보와 경영 안정을 지원하고자 2021년부터 공정경쟁낙찰제를 시행하고 있다.
금융지원으로는 매년 150억원 규모 무이자 경영지원금, 300억원 규모 상생펀드를 운영하고 있다. 연간 40억원 규모 상생협력기금으로 중소 협력사 기술과 연구개발, 생산성 향상, 교육훈련도 지원한다.
GS건설은 지난 10월에는 허윤홍 GS건설 대표를 비롯한 경영진과 80여개 협력사 대표가 참석한 상생협력 행사인 '그랑 파트너스 피에스타 2026'을 개최했다.
GS건설 관계자는 "6년 연속 동반성장지수 최우수 등급 획득은 협력사와 상생협력 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 공정한 거래질서 확립과 실효성 있는 지원제도로 협력사가 역량을 충분히 발휘할 수 있는 사업 환경을 조성해 지속가능한 동반성장을 이어가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com