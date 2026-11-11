한화손보, 3분기 순익 961억원…보험손익 개선에 34.1% 증가

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보험손익 1321억원으로 196.7%↑, 투자손익은 38.3% 감소

신계약 CSM 3066억원, 고가치 상품 판매 강화 효과

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험이 올해 3분기 당기순이익 961억원을 기록해 전년 동기 대비 34.1% 증가했다. 투자손익은 줄었지만 장기보험의 보험금 예실차가 개선되고 일반·자동차보험 손익도 늘면서 이익 성장을 이끌었다.

한화손보는 올해 3분기 매출액이 1조9379억원으로 전년 동기 대비 21.2% 증가했다고 11일 밝혔다. 영업이익은 1140억원으로 21.2%, 세전이익은 1144억원으로 23.8% 늘었다.

[사진=한화손보]

보험손익은 1321억원으로 지난해 같은 기간 445억원보다 876억원(196.7%) 증가했다. 장기보험손익은 보험금 예실차(예정과 실제 차이) 개선에 힘입어 전년 동기 대비 694억원 늘었다. 자동차보험과 일반보험도 우량 계약 중심의 수익성 관리와 전반적인 사고 감소로 보험손익이 개선됐다.

반면 보험금융손익을 제외한 투자손익은 962억원으로 전년 동기 1560억원 대비 38.3% 감소했다.

3분기 신계약 보험계약마진(CSM)은 3066억원으로 전년 동기 대비 8.0% 증가했다. 수익성을 기반으로 고가치 상품 판매를 강화한 효과다. 3분기 말 보유 CSM은 4조6225억원으로 전년 동기보다 3618억원(8.5%) 늘었다.

올해 3분기 누적 매출액은 5조8869억원으로 전년 동기 대비 19.6% 증가했다. 누적 당기순이익은 3114억원으로 약 5.8% 늘었다.

9월 말 경과조치 전 지급여력비율(K-ICS)은 186%, 경과조치 후 비율은 231%로 추정됐다.

한화손보 관계자는 "여성보험과 같은 고가치 상품 중심의 판매 포트폴리오 강화를 통해 수익성이 지속적으로 개선될 것으로 기대한다"며 "연말 및 내년에도 사업비 효율 개선을 지속하고 우량 계약 유입을 적극 확대해 손익 개선에 더욱 주력할 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com