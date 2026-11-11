망우동 상생주택·선사현대아파트 리모델링 서울시 심의 통과

망우동 옛 터미널 부지, 장기전세 24가구 등 124가구 건립

암사동 선사현대 리모델링 7부 능선 넘어…총 268가구 증가



[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 중랑구 망우동 옛 터미널부지에 상생주택 124가구가 건립된다. 또 강동구 암사동 선사현대아파트는 리모델링으로 268가구가 증가하며 금천구 가산동 G밸리에는 4개 동 규모의 주거 및 업무시설이 혼합된 오피스텔 단지가 들어선다.

11일 서울시에 따르면 지난 10일 열린 제20차 건축위원회에서는 이같은 내용을 담은 ▲신속통합기획 후보지 건축허가제한 지정 ▲망우동 360-1 상생주택 건립사업 ▲선사현대아파트 리모델링사업 ▲가산동 G밸리 특별계획구역5 개발사업 4개 안건이 심의를 통과했다.

먼저 중랑구 망우동 360-1번지 옛 여객자동차터미널 부지가 공동주택 124가구를 갖춘 주거단지로 탈바꿈할 전망이다. 상생주택은 활용도가 낮은 민간 부지에 장기전세주택 등을 공급하는 사업이다. 망우동에 들어서는 공동주택 124가구 가운데 24가구는 신혼부부를 위한 미리내 집 등 장기전세주택으로 공급된다. 근린생활시설과 공공지원시설도 함께 조성할 계획이다.

해당 부지는 2012년 6월부터 2023년 1월까지 중랑구와의 무상사용 협약에 따라 주차장으로 활용됐으나 협약 종료 후 폐쇄됐다. 이곳에는 2030년 준공을 목표로 상생주택을 조성할 계획이다. 이번 사업으로 이 부지는 지하 3층~지상 25층, 2개 동 규모의 아파트 단지로 조성될 계획이다.

선사현대아파트 리모델링 투시도 [자료=서울시]

강동구 암사동 선사현대아파트가 리모델링으로 기존 2938가구에서 3206가구로 268가구가 늘어난다. 증가하는 268가구는 일반분양할 계획이다. 2000년 준공된 선사현대아파트는 기존 건축물의 골조를 유지하면서 수직·수평 증축을 적용해 최고 35층 규모로 조성된다.

단지에서 암사나들목을 거쳐 한강공원으로 이어지는 '한강 가는 길'도 정비한다. 인근 공원을 재정비하고 개방형 담장과 보행공간을 조성해 단지 주민과 인근 지역주민이 암사생태공원·광나루한강공원 등 주변 녹지공간에 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 할 계획이다.

단지 내에는 청소년 독서실, 키즈도서관, 시니어라이프센터, 암사가족라운지, 주민카페 등 다양한 지역공유시설을 조성할 계획이다. 이들 시설은 단지 주민과 지역주민이 함께 이용할 수 있도록 하고 물놀이터 1곳과 일반놀이터 2곳도 지역주민에게 개방할 계획이다.

금천구 가산디지털단지 내 대규모 부지에 사무실과 오피스텔, 생활편의시설, 녹지 등이 어우러진 복합시설이 들어선다. 가산동 319-7번지 일대 특별계획5구역 총 1만5021㎡ 부지에 지하 5층~지상 24층, 총 4개 동 규모로 조성되며 업무시설과 오피스텔, 근린생활시설, 공공시설 등이 들어설 예정이다. 오피스텔 3개 동은 G밸리 근로자를 위한 소형 주거공간과 신혼부부·2인 가구 등을 고려한 전용면적 42·59㎡형 등 다양한 크기로 조성한다.

특히 부지의 약 22.8%를 시민이 이용할 수 있는 개방공간인 '공개공지'로 조성하고, 광장과 녹지·휴게공간을 마련해 지역주민과 G밸리 근로자도 이용할 수 있도록 할 계획이다. 산업단지에 부족했던 휴게공간과 편의시설을 확충해 G밸리 근로자와 지역주민이 함께 이용할 수 있도록 할 계획이다. 아울러 약 1만3290㎡ 규모의 공공기여시설도 조성할 계획이다. G밸리 입주기업이 교류하고 업무에 활용할 수 있는 전시장·회의시설과 지역주민을 위한 활력충전센터 등을 마련하는 방안을 검토하고 있다.

명노준 서울시 주택실장은 "이번 사업으로 활용도가 낮았던 부지에 새로운 주택을 공급하고 기존 아파트 리모델링으로 주택 수를 늘리는 동시에 지역주민이 이용할 수 있는 생활·보행공간도 확충할 계획"이라며 "주택공급과 지역에 필요한 생활공간 조성이 원활히 추진될 수 있도록 후속 절차를 적극 지원하겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com