최민희 '하이에나 떼' 언론 폄훼 이어 SNS에 기자 실명 비판…민주당 언론관 도마 위

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사진·영상기자협회 "기자를 동물에 빗대 조롱"…법적 대응 검토

인터넷기자협회 "최민희·문정복 의원, 취재 방해·기자 공격 반복"…당 차원 재발 방지책 요구

崔, 기자회견 열어 "잘못된 생각" 사과…국민의힘 "당 차원 조치를"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 최민희 더불어민주당 수석최고위원이 국회 출입 사진·영상기자들을 '하이에나 떼들'로 표현해 물의를 빚은 데 이어 사회관계망서비스(SNS)에 기자의 실명을 거론하며 공개적으로 공격해 논란이 되고 있다.

언론계와 정치권에서는 최 최고위원뿐 아니라 민주당의 언론관에 문제를 제기하며 공개 사과와 재발 방지를 요구하고 나섰다.

한국사진기자협회와 한국영상기자협회는 11일 오전 국회 사진기자실 앞에서 최 최고위원을 규탄하는 성명을 발표했고, 한국인터넷기자협회도 같은 날 긴급 성명을 내고 민주당의 언론 대응을 문제 삼았다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 최민희 더불어민주당 의원이 지난 11월 5일 남양주 지역 당원 단체대화방에 국회 취재중인 사진·영상기자들의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 적어 비판이 일고 있는 가운데 11일 오전 서울 여의도 국회 사진기자실 앞에서 한국사진기자협회 이호재 회장(왼쪽)과 한국영상기자협회 최연송 회장이 최민희 의원을 비판하는 성명서를 발표 하고 있다. 2026.11.11 photo@newspim.com

◆사진·영상기자협회 "정당한 취재를 이간질로 매도"…법적 대응도 검토

최 최고위원은 지난 5일 지역구 당원과 지지자 등이 참여하는 카카오톡 단체대화방에 국회에서 민주당 의원총회를 취재하던 사진·영상기자들의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 적었다. 대화방 참여자들이 놀랐다는 반응을 보이자 "국회 출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"고 덧붙였다.

해당 대화 내용은 11일 외부에 알려지면서 언론의 반발을 샀다. 이호재 한국사진기자협회장과 최연송 한국영상기자협회장은 이날 성명을 발표하고 최 최고위원 의원실을 항의 방문했다.

사진기자협회는 성명에서 "정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손의 소지가 있는 부적절한 행위"라고 지적했다. 이어 국회의원이 다수 당원이 참여한 대화방에서 이 같은 표현을 쓴 것은 언론에 대한 부정적 인식을 조장하고 취재 활동을 위축시킬 수 있다고 우려했다.

협회는 발언의 즉각 철회와 공개 사과를 요구했다. 아울러 책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 없으면 명예훼손과 모욕에 대한 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔다.

영상기자협회도 성명에서 "최 의원은 영상기자들에게 즉각 사과하라"며 "정당한 취재와 보도 활동을 위축시키려는 어떠한 시도에도 연대해 단호히 대응할 것"이라고 했다. 두 협회는 민주당에 소속 의원의 발언에 대한 진상조사와 엄중한 조치도 요구했다.

최민희 민주당 최고위원 페이스북 갈무리 [사진=최민희 페이스북]

◆인터넷기자협회 "취재 방해·기자 공격 반복"…민주당에 재발 방지책 요구

한국인터넷기자협회는 최근 잇따라 발생한 민주당 의원들의 부적절한 언론 대응을 종합적으로 비판했다.

이들은 이날 긴급 성명을 발표하고 "민주당 일부 국회의원과 의원실의 언론 대응이 그 적정성을 상실하고 있다"며 개별 의원의 언행 문제로만 볼 수 없다고 밝혔다.

협회는 구체적인 사례로 ▲지난 8월 초순 전당대회 합동연설회에서 최 최고위원 측 보좌진이 오마이TV 카메라 화면을 휴대전화로 촬영하고 렌즈를 종이로 가린 이른바 '카틀막' 사건 ▲문정복 민주당 의원실이 인터넷매체 기자의 국회 취재를 문제 삼아 국회 언론자문위원회에 신고한 사건 ▲11월 초 문 의원이 국회에서 취재하던 인터넷매체 기자들에게 고성을 지르고 손으로 취재를 막은 사건 ▲최 최고의원의 '하이에나 떼' 표현 ▲최 최고의원이 페이스북에 장윤선 취재편의점 대표기자의 실명을 거론하면서 '가짜뉴스'라고 명예를 훼손한 일 5가지를 제시했다.

협회에 따르면 최 최고위원의 언론자문위원회 신고 건은 실제 회의가 열려 징계가 검토됐고, 자문위원들의 문제 제기 끝에 '구두 주의 조치'로 마무리됐다. 오마이TV 건과 관련해 최 의원 측은 당시 편향 보도에 대한 항의와 보좌진 보호 차원이었다고 해명했다.

협회는 최 최고위원이 이날 페이스북에 장 기자를 "장윤선씨"로 지칭하며 "친석계(친김민석계) 스피커 노릇을 하느냐", "가짜뉴스도 정도껏 퍼뜨리라"고 비판한 일도 심각하게 받아들였다.

장 기자는 전날 MBC 라디오 '뉴스하이킥'에 민주당 내 친명계(친이재명계)와 친청계(친정청래계)의 신천지 갈등 사태와 관련해 친청계가 ▲새 지도부 구성 ▲공천권 보장 ▲조국혁신당과 합당을 요구했다고 전했다. 취재원은 친명계 의원이라는 게 장 기자의 설명이었다.

최 최고위원은 이에 대해 '가짜뉴스'라며 장 기자를 페이스북에 공개적으로 공격했고, 최 최고위원의 페이스북 글에는 장 기자를 비방하는 댓글이 이어졌다.

협회는 "현역 국회의원이자 집권여당 최고위원이 특정 기자를 실명으로 지목하고 공개적으로 비난하는 것은 보도에 대한 정당한 비판의 범위를 넘어 기자 개인을 겨냥한 인신공격으로 이어질 수 있다"고 지적했다.

그러면서 ▲비하와 물리적 취재 방해 중단 ▲특정 기자 실명 지목 공격 중단 ▲반론권과 정정·반론보도 청구 등 정당한 절차에 따른 대응 ▲당 차원의 언론 대응 실태 점검과 재발 방지책 마련을 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 최민희 더불어민주당 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자들에 대한 표현 관련 입장 발표 기자회견을 하며 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.11.11 photo@newspim.com

◆최민희 "잘못된 표현이자 잘못된 생각"…국민의힘 "당 차원 조치해야"

최 최고위원은 이날 오전 페이스북에 '하이에나 떼' 표현과 관련해 "11월 5일 친구들과 지지자들이 있는 폐쇄 톡방에 사진을 올리고 당시 느낌을 쓴 적이 있다"며 "표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다"고 밝혔다.

이어 오후에는 국회에서 기자회견을 열고 "저의 부적절한 표현으로 상처를 입은 기자들에게 사과드린다"고 했다. 그는 "신천지 3자 비밀연합 의혹 제기를 두고 당내 갈등이 수습되지 않고, 일부 언론에서 정당한 문제 제기조차 갈등과 분열로 치부하는 데 대한 답답함이 있던 차에 (카카오톡 대화방이) 비공개 폐쇄망이라 가까운 분들과 순간의 느낌을 나눈 것"이라고 경위를 설명했다.

최 최고위원은 이후 해당 대화방을 폐쇄했다.

다만, 장 기자를 공개적으로 공격한 것에 대해서는 별다른 입장 표명을 하지 않았다.

국민의힘은 당 차원의 조치를 요구했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북에 "언론인들에게 하이에나 떼라니, 어처구니없는 막말"이라며 "민주당의 언론 혐오증이 또 불거졌다"고 적었다.

the13ook@newspim.com