전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.11 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

최민희 '하이에나 떼' 언론 폄훼 이어 SNS에 기자 실명 비판…민주당 언론관 도마 위

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 최민희 민주당 최고위원이 11일 사진·영상기자를 ‘하이에나 떼’로 표현해 사과했다
  • 언론단체들은 정당한 취재를 모욕했다며 공개 사과와 재발 방지를 요구했다
  • 최 최고위원의 기자 실명 공개 공격에 법적 대응과 당 차원 조치 요구가 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사진·영상기자협회 "기자를 동물에 빗대 조롱"…법적 대응 검토
인터넷기자협회 "최민희·문정복 의원, 취재 방해·기자 공격 반복"…당 차원 재발 방지책 요구
崔, 기자회견 열어 "잘못된 생각" 사과…국민의힘 "당 차원 조치를"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 최민희 더불어민주당 수석최고위원이 국회 출입 사진·영상기자들을 '하이에나 떼들'로 표현해 물의를 빚은 데 이어 사회관계망서비스(SNS)에 기자의 실명을 거론하며 공개적으로 공격해 논란이 되고 있다. 

언론계와 정치권에서는 최 최고위원뿐 아니라 민주당의 언론관에 문제를 제기하며 공개 사과와 재발 방지를 요구하고 나섰다. 

한국사진기자협회와 한국영상기자협회는 11일 오전 국회 사진기자실 앞에서 최 최고위원을 규탄하는 성명을 발표했고, 한국인터넷기자협회도 같은 날 긴급 성명을 내고 민주당의 언론 대응을 문제 삼았다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 최민희 더불어민주당 의원이 지난 11월 5일 남양주 지역 당원 단체대화방에 국회 취재중인 사진·영상기자들의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 적어 비판이 일고 있는 가운데 11일 오전 서울 여의도 국회 사진기자실 앞에서 한국사진기자협회 이호재 회장(왼쪽)과 한국영상기자협회 최연송 회장이 최민희 의원을 비판하는 성명서를 발표 하고 있다. 2026.11.11 photo@newspim.com

◆사진·영상기자협회 "정당한 취재를 이간질로 매도"…법적 대응도 검토

최 최고위원은 지난 5일 지역구 당원과 지지자 등이 참여하는 카카오톡 단체대화방에 국회에서 민주당 의원총회를 취재하던 사진·영상기자들의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 적었다. 대화방 참여자들이 놀랐다는 반응을 보이자 "국회 출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"고 덧붙였다.

해당 대화 내용은 11일 외부에 알려지면서 언론의 반발을 샀다. 이호재 한국사진기자협회장과 최연송 한국영상기자협회장은 이날 성명을 발표하고 최 최고위원 의원실을 항의 방문했다.

사진기자협회는 성명에서 "정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손의 소지가 있는 부적절한 행위"라고 지적했다. 이어 국회의원이 다수 당원이 참여한 대화방에서 이 같은 표현을 쓴 것은 언론에 대한 부정적 인식을 조장하고 취재 활동을 위축시킬 수 있다고 우려했다.

협회는 발언의 즉각 철회와 공개 사과를 요구했다. 아울러 책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 없으면 명예훼손과 모욕에 대한 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔다.

영상기자협회도 성명에서 "최 의원은 영상기자들에게 즉각 사과하라"며 "정당한 취재와 보도 활동을 위축시키려는 어떠한 시도에도 연대해 단호히 대응할 것"이라고 했다. 두 협회는 민주당에 소속 의원의 발언에 대한 진상조사와 엄중한 조치도 요구했다.

최민희 민주당 최고위원 페이스북 갈무리 [사진=최민희 페이스북]

◆인터넷기자협회 "취재 방해·기자 공격 반복"…민주당에 재발 방지책 요구

한국인터넷기자협회는 최근 잇따라 발생한 민주당 의원들의 부적절한 언론 대응을 종합적으로 비판했다.

이들은 이날 긴급 성명을 발표하고 "민주당 일부 국회의원과 의원실의 언론 대응이 그 적정성을 상실하고 있다"며 개별 의원의 언행 문제로만 볼 수 없다고 밝혔다.

협회는 구체적인 사례로 ▲지난 8월 초순 전당대회 합동연설회에서 최 최고위원 측 보좌진이 오마이TV 카메라 화면을 휴대전화로 촬영하고 렌즈를 종이로 가린 이른바 '카틀막' 사건 ▲문정복 민주당 의원실이 인터넷매체 기자의 국회 취재를 문제 삼아 국회 언론자문위원회에 신고한 사건 ▲11월 초 문 의원이 국회에서 취재하던 인터넷매체 기자들에게 고성을 지르고 손으로 취재를 막은 사건 ▲최 최고의원의 '하이에나 떼' 표현 ▲최 최고의원이 페이스북에 장윤선 취재편의점 대표기자의 실명을 거론하면서 '가짜뉴스'라고 명예를 훼손한 일 5가지를 제시했다.

협회에 따르면 최 최고위원의 언론자문위원회 신고 건은 실제 회의가 열려 징계가 검토됐고, 자문위원들의 문제 제기 끝에 '구두 주의 조치'로 마무리됐다. 오마이TV 건과 관련해 최 의원 측은 당시 편향 보도에 대한 항의와 보좌진 보호 차원이었다고 해명했다.

협회는 최 최고위원이 이날 페이스북에 장 기자를 "장윤선씨"로 지칭하며 "친석계(친김민석계) 스피커 노릇을 하느냐", "가짜뉴스도 정도껏 퍼뜨리라"고 비판한 일도 심각하게 받아들였다.

장 기자는 전날 MBC 라디오 '뉴스하이킥'에 민주당 내 친명계(친이재명계)와 친청계(친정청래계)의 신천지 갈등 사태와 관련해 친청계가 ▲새 지도부 구성 ▲공천권 보장 ▲조국혁신당과 합당을 요구했다고 전했다. 취재원은 친명계 의원이라는 게 장 기자의 설명이었다. 

최 최고위원은 이에 대해 '가짜뉴스'라며 장 기자를 페이스북에 공개적으로 공격했고, 최 최고위원의 페이스북 글에는 장 기자를 비방하는 댓글이 이어졌다.

협회는 "현역 국회의원이자 집권여당 최고위원이 특정 기자를 실명으로 지목하고 공개적으로 비난하는 것은 보도에 대한 정당한 비판의 범위를 넘어 기자 개인을 겨냥한 인신공격으로 이어질 수 있다"고 지적했다.

그러면서 ▲비하와 물리적 취재 방해 중단 ▲특정 기자 실명 지목 공격 중단 ▲반론권과 정정·반론보도 청구 등 정당한 절차에 따른 대응 ▲당 차원의 언론 대응 실태 점검과 재발 방지책 마련을 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 최민희 더불어민주당 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자들에 대한 표현 관련 입장 발표 기자회견을 하며 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.11.11 photo@newspim.com

◆최민희 "잘못된 표현이자 잘못된 생각"…국민의힘 "당 차원 조치해야"

최 최고위원은 이날 오전 페이스북에 '하이에나 떼' 표현과 관련해 "11월 5일 친구들과 지지자들이 있는 폐쇄 톡방에 사진을 올리고 당시 느낌을 쓴 적이 있다"며 "표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다"고 밝혔다.

이어 오후에는 국회에서 기자회견을 열고 "저의 부적절한 표현으로 상처를 입은 기자들에게 사과드린다"고 했다. 그는 "신천지 3자 비밀연합 의혹 제기를 두고 당내 갈등이 수습되지 않고, 일부 언론에서 정당한 문제 제기조차 갈등과 분열로 치부하는 데 대한 답답함이 있던 차에 (카카오톡 대화방이) 비공개 폐쇄망이라 가까운 분들과 순간의 느낌을 나눈 것"이라고 경위를 설명했다.

최 최고위원은 이후 해당 대화방을 폐쇄했다.

다만, 장 기자를 공개적으로 공격한 것에 대해서는 별다른 입장 표명을 하지 않았다. 

국민의힘은 당 차원의 조치를 요구했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북에 "언론인들에게 하이에나 떼라니, 어처구니없는 막말"이라며 "민주당의 언론 혐오증이 또 불거졌다"고 적었다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
사진
고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동