식약처, 해외 처방·구입 비만치료제 '마운자로' 국내 반입 허용

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12일부터 총 6병까지 반입 허용

6병 초과 시 3개월분까지 '가능'

해외 직구는 불가…"불편 해소"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 일본 등 해외에서 정식 처방받아 구입한 비만치료제 '마운자로'를 개인 자가치료 목적에 한해 국내로 직접 들고 들어올 수 있게 된다.

식품의약품안전처는 12일부터 개인이 자가 치료용 의약품을 국내로 휴대해 반입하는 경우 개인 휴대 반입을 허용하기로 했다고 11일 밝혔다.

식품의약품안전처 전경 [사진=식품의약품안전처]

식약처는 그동안 마운자로와 위고비 등을 '유해의약품'으로 지정·통보해 해외에서 정식 처방전을 받아 구매한 본인 치료용이라도 세관 통관이 엄격히 차단됐다. 국내 처방 환자가 해외여행 중 가져 나갔다 재반입하는 경우나 해외에서 정식 처방받은 환자의 약까지 일괄 차단되면서 과도한 규제라는 민원이 지속됐다.

입국 시 개인이 휴대 반입하는 의약품의 통관이 보류돼 다수의 국민이 불편을 겪고 있다는 문제가 지속 제기됨에 따라 식약처와 관세청은 국내 또는 해외에서 정상적으로 처방 또는 구매한 의약품에 대한 개선 방안을 논의했다.

오는 12일부터는 해당 국가의 정상 의료체계에 따라 의약품 규제기관으로부터 정식 허가받은 의약품을 처방·구매한 경우 최대 6병까지 가능하다. 6병을 초과하는 경우는 의약품 용법상 3개월 복용량까지 개인 휴대 반입할 수 있다.

국내 환자가 복용 중인 의약품을 휴대 출국 후 국내 휴대 반입하는 경우가 해당한다. 외국인·유학생 등이 해외에서 복용 중이던 의약품을 국내 휴대 반입하는 경우, 해외여행 시 처방·구매한 의약품을 국내 휴대 반입하는 경우도 가능하지만, 해외 직구는 적용되지 않는다.

식약처는 "국민 안전은 지키면서 불편은 해소하도록 지속적으로 협력해 나갈 예정"이라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com