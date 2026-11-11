메리츠금융 "국고채 담합 인정 못해"…공정위 과징금에 행정소송 예고

메리츠화재, 도수치료 관리급여화로 연 240억원 손해액 절감 추산

주식 투자 확대 유지…해약환급금준비금 배당 부담도 언급

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 메리츠증권이 국고채 전문딜러(PD) 담합 과징금과 관련해 담합 행위 자체를 인정하지 않는다는 입장을 밝혔다. 공정거래위원회 판단의 사실관계와 법리적 타당성을 행정소송으로 다투겠다는 방침이다.

장원재 메리츠증권 대표는 11일 메리츠금융지주 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "당사는 최우수 전문딜러(PD)로서 국고채 입찰에 적극적으로 참여해 왔으며 일부 입찰 과정에서 타사와의 정보 교환 등이 문제가 된 것으로 안다"고 말했다.

메리츠금융 사옥. [사진=메리츠증권]

이어 "해당 행위가 담합에 해당한다는 직접적인 증거가 충분하지 않으며 당사는 담합 행위 자체를 인정하지 않는 입장"이라며 "앞으로 행정소송을 통해 공정위 판단의 사실관계 및 법리적 타당성을 적극적으로 다툴 예정"이라고 밝혔다.

메리츠화재는 도수치료 관리급여화의 손해액 절감 효과와 함께 다른 치료로 청구가 옮겨가는 '풍선효과'에 대한 우려도 내놨다.

메리츠화재는 도수치료 관리급여화에 따른 손해액 감소 효과가 지난 9월부터 나타나고 있다고 설명했다. 다른 치료로 청구가 옮겨가는 '풍선효과'까지 반영한 9월 기준 손해액 절감 규모는 월 20억원, 연간 환산 시 약 240억원으로 추산했다.

다만 도수치료 비급여 청구 감소가 최종적인 보험금 감소로 얼마나 이어질지는 지켜봐야 한다는 입장이다. 김중현 메리츠화재 대표는 "도수치료 비급여 청구 자체는 줄었으나 상당 부분이 다른 치료로 옮겨가 근골격계가 아닌 다른 코드로 우회 청구하는 사례 역시 다수 확인되고 있다"며 "풍선효과의 확대 여부에 따라 최종적인 손해 감소 여부와 규모가 확정될 것"이라고 말했다.

내년 손익은 보험과 투자 부문 모두 올해보다 개선될 것으로 전망했다. 보험손익은 CSM 잔액 증가와 신계약 성장, 손해율 관리를 근거로 들었다. 3분기 말 CSM은 약 12조3000억원으로 지난해 말보다 약 1조2000억원 증가했다. 계리 가정 변경 사항을 2분기에 반영한 만큼 연말에도 큰 조정 없이 현재와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상했다.

투자 부문에서는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 해외 부동산 등 부실자산 손실 처리가 점차 줄어들 것으로 내다봤다. 기업금융 경쟁력과 금리 상승에 따른 신규 투자수익률 개선 기회를 활용해 주식시장 변동성을 흡수할 수 있는 수익 기반을 확보하겠다는 계획이다.

3분기 주식형 자산에서 약 700억원의 손실이 당기손익에 반영됐지만 주식 투자 확대 기조는 유지한다. 국내외 경쟁력 있는 지수를 선정해 이를 추종하는 포트폴리오에 매월 일정 금액을 투자하고 있다는 설명이다. 단기 주가 변동에 따른 손익 변동성을 줄이기 위해 올해 초부터 신규 주식 투자는 기타포괄손익(OCI) 계정으로 집행하고 있으며 앞으로도 같은 방침을 이어갈 예정이다.

김 대표는 "주식은 단기 변동성은 크지만 10년 이상 장기적으로 봤을 때 다른 자산보다 높은 수익성을 보일 것이라는 믿음을 가지고 있다"며 "이러한 변동성을 감내하면서 장기 투자를 지속하기 위한 충분한 재무여력을 갖추고 있다고 판단한다"고 말했다.

해약환급금준비금 적립에 따른 배당 부담도 언급했다. 메리츠화재의 3분기 해약환급금준비금 적립액은 약 3100억원이다. 영업일수 차이에 따른 200억원의 일시적 영향을 제외하면 전 분기보다 약 250억원 감소했지만, 중장기적으로는 신계약 매출 확대에 따라 분기별 적립액이 증가하고 있다고 설명했다.

오종원 메리츠화재 최고리스크책임자(CRO)는 "준비금을 충분히 적립할 수 있는 이익잉여금과 견고한 자본 여력을 확보하고 있다"면서도 "현행 제도에서는 준비금 적립이 다소 과도한 측면이 있으며 이러한 적립이 지속되면서 당사도 배당 가능 이익에 대한 부담이 커지고 있다"고 말했다. 이어 "현재 당국과 업계가 제도 개선 방안을 논의하고 있어 합리적인 방향으로 결론이 날 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

그룹의 중장기 성장 방향에 대해서는 증권과 캐피탈의 이익 기여도가 점차 커질 것으로 전망했다. 김용범 메리츠금융지주 부회장은 현재 그룹 이익 비중이 화재 약 60%, 증권 약 30%, 캐피탈 10% 미만이라고 설명했다. 지주가 계열사별 이익 목표를 정하는 대신 각 사가 사업 기회를 찾아 3개년 계획을 매년 갱신하는 방식으로 성장하고 있다는 설명이다.

화재는 수익성 중심의 신계약 성장과 투자자산 다변화, AI를 활용한 업무·의사결정 혁신을 추진한다. 김 부회장은 이를 바탕으로 화재가 앞으로도 그룹 이익의 절반 이상을 담당할 것으로 예상했다.

증권은 비부동산 기업금융과 리테일 확대, 신규 사업을 성장 동력으로 제시했다. 3분기 IB 순영업수익 중 비부동산 비중은 40%까지 높아졌고, 최근 1년간 리테일 고객 수는 약 1.9배, 고객 자산은 약 2배 증가했다. 지난 9월 발행어음 인가를 받은 데 이어 홍콩 법인 설립 등 사업 기반 확대도 추진하고 있다. 캐피탈은 기존 투자자산 회수와 수익성 개선, 리테일·심사 확대를 통해 성장 기회를 모색한다.

김 부회장은 "증권은 향후 3년간 이익 성장이 가장 눈에 띌 것으로 기대하고 있다"며 "증권과 캐피탈이 그동안 준비해 온 사업에서 성과를 내면서 그룹 전체의 이익 규모가 커지고 계열사별 이익 기여도도 자연스럽게 달라질 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 메리츠금융지주의 올해 3분기 연결기준 당기순이익은 4905억원으로 전년 동기 대비 26.6% 감소했다. 보험손익 증가에도 주식 평가손실 등 투자손익 감소와 판매관리비 증가가 영향을 미쳤다. 3분기 누적 순이익은 1조9621억원으로 전년 동기보다 3.2% 줄었다.

계열사별로 메리츠화재의 3분기 별도기준 순이익은 3285억원으로 전년 동기 대비 29.2% 감소했다. 반면 메리츠증권의 연결기준 순이익은 2064억원으로 3.2% 증가했다. 두 회사의 3분기 누적 순이익은 각각 1조3528억원과 7205억원을 기록했다.

yunyun@newspim.com