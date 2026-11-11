현대엔지니어링, 안성 붕괴사고로 8개월 영업정지…법적 대응 예고

AI 핵심 요약beta
- 현대엔지니어링은 11일 안성 교량 붕괴사고로 8개월 영업정지를 받았다
- 국토부 처분은 내년 1월 1일부터 국내 토목·건축 공사에 적용된다
- 현대엔지니어링은 집행정지 신청과 처분 취소소송을 제기하기로 했다
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국내 토목·건축 도급공사 영업정지
현대ENG, 취소소송으로 대응 예고
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 근로자 4명이 숨지고 6명이 다친 안성 교량 붕괴사고와 관련해 현대엔지니어링에 또다시 영업정지 처분이 내려졌다. 지난 7월 서울시가 내린 3개월 처분에 이어 이번에는 국토교통부가 내년 1월부터 8개월간 영업정지를 결정하면서 회사는 추가 법적 대응에 나서기로 했다.
11일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 현대엔지니어링은 국토부로부터 토목건축공사업에 대한 영업정지 8개월 처분을 받았다고 공시했다.
처분 대상은 국내 토목·건축 도급공사로 영업정지 시작일은 내년 1월 1일이다. 공시된 영업정지 금액은 5조5410억원이다.
이번 처분은 지난해 2월 25일 안성시 서운면 서울세종고속도로 천안~안성 구간 9공구 청룡천교 건설 현장에서 발생한 붕괴사고에 따른 것이다.
현대엔지니어링이 시공하던 현장에서 교량 상판을 지지하는 거더를 설치하던 중 구조물이 무너져 근로자 4명이 숨지고 6명이 다쳤다.
현대엔지니어링은 처분의 효력을 멈춰 달라는 집행정지 신청과 함께 행정처분 취소소송을 제기할 계획이다. 회사 관계자는 "집행정지가 인용되면 취소소송 판결 때까지 영업활동에 영향이 없을 것"이라고 설명했다. 현대엔지니어링은 앞선 서울시 처분에도 불복해 소송을 진행 중이다.
기존에 계약하거나 착공한 공사는 이어갈 수 있다. 처분을 받기 전에 도급계약을 체결했거나 관련 법령에 따른 인허가를 받아 착공한 건설공사가 이에 해당한다.
chulsoofriend@newspim.com