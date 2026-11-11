김민석 당대표 "광주 군공항 이전 시급…법률 정비 속도"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 11일 광주 군공항 이전을 조속히 해결하겠다고 밝혔다.
- 초광역특구법을 연내 통과시키고 국비 13조9000억원을 챙기겠다고 했다.
- 전남대병원 목포분원 설치를 위해 정부·지자체 협의를 이어가겠다고 했다.
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"초광역특구법 연내 개정…전남대 목포분원 설치"
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표가 호남권 메가프로젝트의 핵심 과제인 군공항 이전 문제를 조속히 해결하겠다고 밝혔다.
김 대표는 11일 전남광주통합특별시의회 광주청사 대회의실에서 열린 현장 최고위원회의에서 "반도체 클러스터 조성과 직결된 광주 군공항 이전이 시급하다"고 강조했다.
이어 "군공항 이전과 부지 개발이 원활히 추진될 수 있도록 법률 정비에 속도를 내겠다"고 약속했다.
반도체 산업 육성을 뒷받침하는 초광역특구법과 관련해 "지난 5일 국회에 관련 특별위원회가 설치됐다"며 "각계 의견을 모아 연내 통과되도록 하겠다"고 설명했다.
예산 지원에 대해서는 "내년 정부 예산안에 전남광주통합 국비로 13조 9000억원이 반영됐다"며 "국회 예산 심의 과정에서 부족한 예산이 없도록 빠짐없이 챙기겠다"고 말했다.
국립의대 유치에 실패에 따른 서남권 의료 대책도 서둘러 추진한다.
김 대표는 "목포 및 서남권 지역의 상급 종합병원 수준 의료시설에 대한 시민의 열망을 잘 알고 있다"며 "전남대병원 목포분원 설치가 결실을 맺도록 중앙정부와 전남광주특별시와 속도감 있게 협의를 이어 가겠다"고 했다.
이에 민형배 시장은 "반도체 메가프로젝트가 더 빠른 속도를 내야 하는 상황인데 초광역특구법뿐만 아니라 통합특별법도 좀 보완해야 할 요소들이 많아 정리해서 보고드리겠다"고 말했다.
그러면서 "시민들로부터 통합하기를 잘했다는 이야기를 들을 수 있도록 성과를 만들어 가는 데 법과 예산 분야에서 적극 뒷받침해 달라"고 요청했다.
bless4ya@newspim.com
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