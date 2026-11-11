우리자산신탁, 부천 한아름마을 통합재건축 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 우리자산신탁은 10일 한아름마을 주민대표단과 통합재건축 업무협약을 체결했다
- 한아름마을은 2224가구에서 3100가구 규모로 재건축될 예정이다
- 양측은 인허가 검토와 구체적인 사업 방향 조율을 공동 추진할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리자산신탁이 지난 10일 경기 부천 한아름마을 통합재건축사업 주민대표단과 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.
한아름마을 통합재건축은 경기도 부천시 원미구 상동 393번지 일대 삼환·동아·동성·한국·동원아파트 등을 통합 정비하는 사업이다. 기존 2224가구 규모에서 최고 49층, 총 3100가구 단지로 재건축돼 약 880가구가 늘어나게 된다.
이번 협약으로 양측은 사업 추진에 필요한 절차를 공동으로 준비한다. 우리자산신탁은 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'과 '2035 부천 노후계획도시 정비기본계획(중동신도시)'에 따라 인허가 과정을 검토하고, 주민대표단과 구체적인 사업 방향을 조율할 예정이다.
김범석 우리자산신탁 대표는 "여러 단지가 함께 추진하는 통합재건축인 만큼 주민들과의 소통이 중요하다"며 "정비사업 경험과 사업관리 역량을 바탕으로 사업이 안정적으로 추진되도록 지원하겠다"고 말했다.
한편 우리자산신탁은 앞서 부천 금강마을과 업무협약을 맺었으며, 평촌 샛별한양 1·2·3단지, 분당 하얀마을 빌라단지·매화마을, 목동1단지 등 수도권 주요 정비사업에 참여하고 있다.
eoyn2@newspim.com