메리츠금융, 3분기 순이익 4905억원…전년比 26.6% 감소

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메리츠화재, 일반·자동차보험 손익 개선에도 투자손익 감소

메리츠증권, 3분기 순익 2064억원·영업익 1400억원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 메리츠금융지주가 올해 3분기 연결기준 당기순이익 4905억원을 기록해 전년 동기 대비 26.6% 감소했다. 메리츠화재의 보험손익 성장과 메리츠증권의 운용성과에도 증시 변동성 확대에 따른 주식 평가손실 등으로 투자손익 감소 등의 영향으로 실적이 뒷걸음질했다.

메리츠금융지주는 올해 3분기 영업이익이 5199억원으로 전년 동기 대비 39.7% 감소했다고 11일 밝혔다. 당기순이익은 전 분기 대비로는 38.0% 줄었다.

메리츠금융 사옥. [사진=메리츠증권]

3분기 보험손익은 2401억원으로 전년 동기 대비 66.6% 증가했다. 메리츠화재의 보험계약마진(CSM) 상각액 증가와 일반·자동차보험 손익 개선이 영향을 미쳤다. 반면 순이자손익은 3691억원으로 28.3%, 수수료손익은 1216억원으로 43.8% 감소했다. 판매관리비는 3932억원으로 70.4% 늘었다.

올해 3분기 누적 당기순이익은 1조9621억원으로 전년 동기 대비 3.2% 감소했다. 누적 매출액은 48조7122억원, 영업이익은 2조3423억원으로 집계됐다. 3분기 말 총자산은 146조4973억원으로 지난해 말보다 8.1% 증가했으며, 자기자본이익률(ROE)은 23.5%를 기록했다.

주요 계열사인 메리츠화재는 3분기 누적 별도기준 당기순이익 1조3528억원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 10조420억원, 영업이익은 1조8447억원으로 집계됐다.

장기보험 부문의 수익성 중심 성장과 보험손익 개선이 실적을 뒷받침했다. 올해 3분기 누적 장기인보험 신계약 매출액은 1056억원으로 전년 동기 대비 15.6% 증가했다. 보험손익은 1조1022억원으로 7.6% 늘었다.

일반보험은 지속적인 매출 확대를 바탕으로 3분기 연속 양호한 손익을 기록했다. 자동차보험도 고유가에 따른 차량 운행량과 사고율 감소 등에 힘입어 흑자 기조를 이어갔다. 3분기 말 자산운용 투자이익률은 5.0%, 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 225.7%를 기록했다.

메리츠화재 관계자는 "장기보험 부문의 수익성 중심 성장과 보험손익 개선 등 본업 경쟁력 강화가 전체 실적을 견인했다"고 설명했다.

메리츠증권은 3분기 연결기준 영업이익 1400억원, 당기순이익 2064억원을 기록했다. 누적 당기순이익은 7205억원으로 전년 동기 대비 12.0% 증가했다.

기업금융 부문은 건전성 관리와 다수의 대기업 맞춤형 구조화금융 거래 성사를 바탕으로 견조한 실적을 이어갔다. 자산운용 부문은 시장 변동성 확대에도 우수한 운용성과로 이익 성장을 이끌었다. 리테일 부문도 안정적인 분기 실적을 기록했다.

메리츠증권 관계자는 "확대된 고객 기반과 디지털 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 리테일 사업의 질적 성장을 추진하는 한편, 기업금융과 자산운용 부문과의 시너지를 높여 지속 가능한 성장 동력을 확보할 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com