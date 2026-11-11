국토부 "인허가 절차 줄여 주택 공급 늘릴 것…LH 토지 공공성도 강화"

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제11회 부동산산업의 날 기념식

주택 공급·리츠 활성화 방향 제시

부동산업계, 국민 신뢰·AI 혁신 다짐

유공자 포상·학술세미나 진행

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부와 부동산업계가 국민 신뢰를 높이고 인공지능(AI)·데이터 기반 서비스 혁신을 추진하기 위해 한자리에 모였다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 11일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '제11회 부동산산업의 날' 기념식에서 기념촬영이 이뤄지고 있다. 2026.11.11 chulsoofriend@newspim.com

11일 한국부동산경제단체연합회는 서울 강남구 건설회관에서 '제11회 부동산산업의 날' 기념식을 개최했다.

한국공인중개사협회(한공협)가 주관하고 국토교통부·한국부동산원·주택도시보증공사(HUG)가 후원한 이번 행사는 부동산산업 관련 산·학·연 관계자 등 600여명 규모로 마련됐다. 연합회에는 한공협 외 한국감정평가사협회, 한국부동산마케팅협회, 한국리츠협회, 한국주택관리협회, 한국부동산임대운영협회, 한국디벨로퍼협회, 한국빌딩협회, 대한주택관리사협회 등 9개 단체가 참여하고 있다.

연합회장을 겸임하는 김종호 한공협 협회장은 개회사에서 "공인중개사의 전문성과 디지털 역량을 강화하고 더욱 안전하고 투명한 거래환경을 조성해 국민의 기대와 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

김 회장은 AI 빅데이터가 시장 분석을 수행하는 시대에도 전문가의 통찰력과 윤리의식이 중요하다고 강조했다. 그는 "부동산은 단순한 자산을 넘어 주거와 산업, 금융과 투자가 유기적으로 연결되는 대한민국 경제의 중요한 중심축"이라며 "각 분야의 역량과 잠재력을 하나로 모아 상생과 혁신의 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.

신윤근 국토부 토지정책관은 격려사에서 공사비 상승과 인구구조 변화 등 달라진 시장 여건에 대응한 안정적인 주택 공급의 중요성을 강조했다.

신 정책관은 "국민의 주거 안정을 최우선 목표로 생각하고 국민들의 집 걱정을 덜어주기 위해 주택 공급에 전력을 다하고 있다"며 "공공과 민간의 인허가 절차를 줄이고 추진 체계를 보완하면서 공급 속도를 높일 것"이라고 말했다.

공공택지의 한국토지주택공사(LH) 직접 시행과 민간 참여 확대 방향도 언급했다. 그는 "LH가 조성한 토지의 공공성을 강화하는 한편 민간 참여 사업을 통해 부동산 업계의 협력과 참여를 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "리츠 활성화를 통한 자산 형성 기회 확대와 민간자본의 선순환, 전세시장 취약점 보완 및 시장 교란행위 차단도 중요하다"고 말했다.

유공자 포상에서는 주거 안정과 부동산서비스 기술혁신 등 산업 발전에 기여한 35명에게 국토부 장관 표창을 수여했다.

이국형 한국투자부동산신탁 대표이사는 리츠와 민간자본을 활용한 공공지원 민간임대주택 공급 확대에 기여한 공로를 인정받았다. 조현호 한화63시티 대표이사는 정보통신기술(ICT) 기반 지능형 안전관리시스템 도입과 현장 안전문화 정착에 기여한 성과로 표창을 받았다.

행사장 로비에는 연합회와 프롭테크 스타트업 등이 참여하는 홍보 공간도 마련됐다. AI·빅데이터를 활용한 부동산 법률·세무 상담 등 새로운 서비스를 소개한다.

오후 1시 30분부터는 '부동산산업 40년, 아날로그에서 AI로: 디지털 전환의 성과와 과제'를 주제로 학술세미나가 이어졌다. 이상영 명지대 교수 등 전문가들이 참여해 AI·데이터가 바꾸는 부동산서비스산업의 정책 과제와 혁신 방향을 논의한다.

chulsoofriend@newspim.com