[일본 증시] 닛케이, 3거래일 연속 상승하며 6만1000선 회복

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 11일 닛케이주가는 3거래일 연속 상승하며 6만1000선을 회복했다. 미국 중간선거 이후 지난주 급락으로 주가가 낮아진 데다 신용거래 부담이 줄면서 저가 매수세가 유입됐다. 한국 코스피 상승과 반도체주 반등도 주가를 끌어올렸다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 1.31%(789.01엔) 상승한 6만1248.59엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX)도 0.92%(35.68포인트) 오른 3929.39포인트로 마감했다.

지난주 급락하는 과정에서 신용거래를 이용한 개인투자자들의 손절매가 이어졌지만, 이번 주 들어 신용 매수 잔액이 다소 줄어들면서 수급 부담이 완화됐고, 투자 여력이 있는 개인투자자 등을 중심으로 저가 매수세가 유입됐다.

매수세는 실적이 양호한 내수주를 비롯해 은행·증권·종합상사 등으로 확산했다. 어드밴테스트와 도쿄일렉트론, 키옥시아 등 반도체 관련주도 반등하며 지수 상승에 힘을 보탰다. 한국 코스피 상승도 아시아 증시 전반의 투자심리를 뒷받침했다.

전날 실적 발표 이후 급락했던 소프트뱅크그룹(SBG)의 주가가 낙폭을 줄이고 장중 상승세로 돌아선 점도 투자심리 개선에 영향을 줬다.

소프트뱅크는 2026회계연도 상반기(4~9월) 최종 적자를 기록했다. 미국 인공지능(AI) 데이터센터 관련 손실과 오픈AI 등에 투자하는 비전펀드 사업의 투자이익 감소가 실적을 압박했다. 주가는 한때 10% 가까이 급락했지만 이후 낙폭을 만회했다.

AI 관련 투자 수요가 여전히 견조하다는 신호도 나왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 미국 AI 기업 앤스로픽의 기업공개(IPO)를 주관하는 은행단이 공모 희망가격 범위를 기존보다 높이는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 투자자들의 관심이 강하기 때문이라는 설명이다.

도쿄증권거래소 프라임 시장에서는 상승 종목이 836개로 전체의 약 54%를 차지했다. 하락 종목은 668개, 보합은 47개였다. 거래대금은 약 8조6968억엔, 거래량은 27억1951만주였다.

그 외 주요 종목 중에서는 이비덴과 TDK, 레이저텍, 교세라 등이 올랐다. 반면 패스트리테일링과 리크루트, 코나미그룹, 베이커런트는 하락했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

goldendog@newspim.com