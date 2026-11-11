이형일, 312조 영남권 메가프로젝트 직접 점검…"규제 걸림돌 즉시 해소"

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두산·삼성·한화·현대차·LG·SK 투자 현황 확인

2010~2024년 영남권 경제 23% 성장…수도권 57.4%와 격차

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 312조원 규모의 영남권 메가프로젝트 추진에 속도를 내기 위해 기업 투자와 지방정부의 인허가 진행 상황을 직접 점검했다. 투자 과정에서 발생하는 규제와 행정절차상 걸림돌을 해소해 지역의 첨단산업 전환을 뒷받침한다는 방침이다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 서울 여의도 수출입은행에서 '영남권 메가프로젝트 이행점검 태스크포스(TF) 회의'를 주재하고 투자 추진 상황과 기업의 건의사항 등을 점검했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '2026 초혁신경제 포럼'에 참석, 인사말을 하고 있다. [사진=재정경제부]

회의에는 과학기술정보통신부와 산업통상부 등 관계부처를 비롯해 부산·대구·울산시, 경북·경남도 관계자가 참석했다. 투자기업에서는 두산과 삼성, 한화, 현대차, LG, SK가 참여했다.

이번 회의는 영남권 메가프로젝트의 신속한 이행을 위해 핵심 과제를 발굴하고 부처와 지방정부 간 조율이 필요한 사안을 논의하기 위해 마련됐다. 그동안 혁신성장실장 주재로 세 차례 실무 TF가 운영됐으며, 이 부총리가 직접 회의를 주재한 것은 이번이 처음이다.

이 부총리는 "작은 병목 하나가 전체 일정을 늦추고 자칫 우리 경제가 도약할 시기를 놓치게 할 수 있다"며 "투자 전 과정의 병목을 끝까지 관리하고, 낡은 규제와 걸림돌은 즉시 걷어내겠다"고 강조했다.

아울러 이 부총리는 "지금 우리 경제는 수도권 쏠림이라는 '나쁜 균형'에 놓여 있다"고 말했다. 수도권과 비수도권의 성장 격차를 지적하며 지역 산업구조의 전환 필요성을 강조한 것이다.

실제 2010년부터 2024년까지 수도권의 실질 지역내총생산(GRDP)은 57.4% 증가한 반면 비수도권은 33.1% 성장하는 데 그쳤다. 특히 영남권의 성장률은 23.0%로 수도권의 절반에도 미치지 못했다.

이 부총리는 "지속 가능한 성장을 위해서는 모든 지역과 국민이 함께 도약하는 '모두의 성장'으로 대전환해야 한다"며 지방을 성장의 주역으로 세우는 3대 메가프로젝트의 중요성을 강조했다.

특히 자동차와 조선, 철강, 석유화학 등 전통 제조업을 중심으로 성장해 온 영남권이 기존 제조 기반에 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI를 결합해 첨단산업 거점으로 도약해야 한다고 밝혔다.

정부는 프로젝트 추진 과정에서 기업과 지방정부, 중앙정부의 역할을 분담하고 투자 이행 속도를 높이는 데 주력할 계획이다.

이 부총리는 "메가프로젝트는 어느 한 기업·부처·지방정부의 힘만으로는 이룰 수 없다"며 "기업은 과감히 투자하고 지방정부는 인허가를 책임지며 중앙정부는 제도로 뒷받침하는 '원팀'이 돼야 한다"고 강조했다.

그러면서 "영남권 TF를 직접 챙기면서 영남권이 '모두의 성장'을 이끄는 대표 모델이 되도록 끝까지 함께하겠다"고 부연했다.

이 부총리는 기업들에 투자 현장에서 겪는 어려움을 적극적으로 제기해 달라고 요청하고, 지방정부에는 인허가 지원에 속도를 내달라고 당부했다. 회의에서 제기된 건의사항은 관계부처가 신속하게 검토하고, 후속 조치 결과를 다음 TF 회의에서 다시 점검하기로 했다.

정부는 영남권뿐 아니라 호남권과 충청권 등 다른 권역의 메가프로젝트도 차질 없이 추진될 수 있도록 관계부처 간 협력을 강화할 방침이다.

hyun9@newspim.com