공소청, '강동구 교제살인' 20대 남성에 무기징역 구형

AI 핵심 요약beta
- 공소청은 11일 교제 여성을 살해한 20대 남성에게 무기징역을 구형했다
- 공소청은 계획적이고 잔혹한 범행이라며 보호관찰과 전자장치 부착을 요청했다
- 왕씨는 지난 6월 이별 통보 뒤 피해자를 흉기로 살해한 혐의를 인정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 공소청이 서울 강동구에서 교제중인 여성을 흉기로 살해한 혐의를 받는 20대 남성에 대해 무기징역을 구형했다.
11일 법조계에 따르면 서울동부지법 제11형사부(고충정 부장판사)는 살인 혐의로 기소된 20대 남성 왕모 씨에 대한 결심공판을 열었다.
공소청은 왕씨에게 무기징역을 구형했다. 또 보호관찰 5년과 전자장치 부착 20년도 명령해달라 재판부에 요청했다.
공소청은 "범행 전 치밀하게 계획을 세우고 수법도 매우 잔혹하다"고 구형 이유를 설명했다.
왕씨는 지난 6월 이별을 통보한 피해자와 말다툼을 하다가 흉기 등으로 피해자를 수 차례 공격해 살해한 혐의를 받는다.
공소청은 당시 왕씨가 이별 통보를 한 피해자가 미안해하지 않는 태도를 보인다는 이유로 살해를 마음먹었다고 봤다. 왕씨는 또 범행 전 휴대전화로 인터넷 포털사이트에서 '뇌 위치' 등을 검색한 사실이 드러났다. 특히 왕씨는 이별 통보를 받은 후 피해자가 원하지 않는데도 피해자 주거지에 머무르고 있었다는 점도 확인됐다.
앞서 첫 공판에서 왕씨는 공소사실을 모두 인정했다.
왕씨에 대한 선고기일은 다음달 11일 열린다.
gdy10@newspim.com