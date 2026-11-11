[ETF 시황] 코스닥 700선 회복에 관련 ETF 급등…반도체 상품도 강세

AI 핵심 요약beta
- 11일 코스닥·반도체 ETF가 지수 급등에 힘입어 강세를 보였다
- KODEX 반도체레버리지가 17.52% 올라 ETF 중 최고 수익률을 기록했다
- 인버스 상품과 게임 ETF는 약세를 보이며 하락률 상위권을 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
게임·금채굴기업 테마는 약세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 11일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 코스닥과 반도체 관련 상품이 강세를 보였다. 코스닥지수가 5% 넘게 급등하고 반도체주도 큰 폭으로 오르면서 관련 레버리지 ETF와 액티브 ETF의 수익률이 두드러졌다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 전체 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 KODEX 반도체레버리지로 전 거래일보다 17.52% 상승했다. DS 코스닥액티브(14.78%), TIGER 코스닥150 레버리지(14.59%), RISE 코스닥150선물레버리지(14.56%), KODEX 코스닥150레버리지(14.43%)도 상승률 상위권에 올랐다.
반대로 하락률 상위권에는 인버스 상품이 다수 포함됐다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X가 10.66% 내리며 가장 큰 낙폭을 기록했고, KODEX 코스닥150선물인버스(-7.32%), TIGER 코스닥150선물인버스(-7.15%), KIWOOM 코스닥150선물인버스(-7.03%), RISE 코스닥150선물인버스(-6.77%)도 하락했다.
이는 코스피와 코스닥이 동반 상승한 영향으로 풀이된다. 코스피는 이날 전 거래일보다 136.23포인트(2.60%) 오른 5375.36에 마감했다. SK하이닉스가 5.36% 상승하는 등 반도체주가 강세를 보였다. 코스닥지수는 37.49포인트(5.62%) 오른 705.10으로 거래를 마쳤다. 장중에는 코스닥150 선물과 현물지수가 급등하면서 전날에 이어 이틀 연속 매수 사이드카가 발동되기도 했다.
레버리지·인버스 상품을 제외하면 반도체 관련 상품의 상승세가 두드러졌다. PLUS AI반도체소부장액티브가 13.21% 올랐고, KODEX AI반도체핵심장비(13.13%), SOL 반도체후공정(12.62%), MIDAS 코스닥액티브(12.02%), SOL 반도체전공정(11.93%) 등도 두 자릿수 상승률을 기록했다.
반면 게임 관련 ETF는 약세를 보였다. KODEX 게임산업이 4.93% 하락했고, HANARO Fn K-게임(-4.72%), TIGER K게임(-4.57%), TIGER 게임TOP10(-4.55%) 등도 내렸다. KODEX 200롱코스닥150숏선물은 4.26% 하락했다.
테마별로는 코스닥 관련 ETF가 평균 11.42% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이 외에 코스닥TOP10(9.41%), 코스닥글로벌(8.03%), 소부장(7.28%), 코스닥150(6.95%) 테마가 강세를 보였다. 게임(-3.80%), 금채굴기업(-3.47%), 운송(-1.81%), 항셍(-1.73%), 알리바바(-1.69%) 관련 ETF는 하락 마감했다.
rkgml925@newspim.com