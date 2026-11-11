이형일 "새 기술이 기업 성장·국민 삶에 실질적 변화 가져와야"

재경부, 2026 초혁신경제 포럼 개최

"기술 가능성이 경제 성과로 이어지지 않아"

그래핀·SMR 성과 점검

피지컬 AI·첨단물류 성장 가능성 논의

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 인공지능(AI) 등 첨단기술의 발전이 기업 성장과 국민 삶의 실질적인 변화로 이어져야 한다고 강조했다.

이 부총리는 11일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '2026 초혁신경제 포럼'에서 "기술의 가능성이 곧바로 경제의 성과로 이어지는 것은 아니다"라며 "새로운 기술이 산업 현장에 적용되고, 기업의 성장과 국민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 함께 노력해야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌]이형일 부총리 겸 재정경제부 장관(가운데)이 11일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '2026 초혁신경제 포럼'에 참석, 인사말을 하고 있다.[사진=재정경제부] 2026.11.11 photo@newspim.com

이날 포럼은 한국 경제의 새로운 성장동력을 발굴하고, 정부가 추진 중인 초혁신경제 선도 프로젝트의 성과와 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 재경부가 주최하고 한국과학기술원(KAIST)이 주관했다.

이 부총리는 "우리 경제는 지금 중요한 전환점에 서 있다"며 "AI를 비롯한 첨단기술이 빠르게 발전하면서 산업 환경도 크게 변화하고 있다"고 진단했다.

이어 "세계 각국은 미래 시장을 선점하기 위해 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다"며 "이러한 변화 속에서 기존 주력산업의 경쟁력을 높이는 한편, 우리 경제를 이끌어갈 새로운 성장동력을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

정부는 지난해 8월 발표한 '새정부 경제성장전략'에서 잠재성장률 반등과 미래 성장동력 확보를 위한 15대 초혁신경제 선도 프로젝트를 제시했다. 성장 가능성이 높은 분야에 재정·세제·금융 지원과 규제 개선을 집중해 민간의 기술개발과 사업화를 뒷받침하는 것이 핵심이다.

이번 포럼에서는 기존 선도 프로젝트인 그래핀과 소형모듈원자로(SMR)의 추진 성과를 점검하고, 새로운 성장 분야로 주목받는 피지컬 AI와 초혁신 물류의 성장 가능성을 논의했다.

그래핀은 전기 전도성과 강도가 뛰어난 첨단소재로, 반도체와 배터리 등 주력산업의 경쟁력을 높일 수 있는 기술로 주목받고 있다. 포럼에서는 그간의 상용화 기반 구축 성과를 바탕으로 첨단산업 수요에 대응하기 위한 연구개발(R&D) 확대와 상용화 전략이 제시됐다.

SMR은 AI 확산에 따른 전력 수요 증가와 탄소중립 과제에 대응할 차세대 에너지원으로 주목받고 있다. 이날 포럼에서는 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)의 기술개발 성과를 점검하고, 글로벌 시장 3위권 진입을 목표로 한 개발·사업화 계획을 논의했다.

이 부총리는 "AI가 산업과 일상을 바꾸는 지금, 우리 경제도 변화의 흐름을 읽고 미래를 준비해 나가야 한다"고 강조했다.

wideopen@newspim.com