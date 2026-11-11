'2024 올림픽 金' 사격 양지인, 세계신기록 작성하며 세계선수권 2연패

AI 핵심 요약beta
- 양지인이 10일 세계선수권 여자 25m 권총에서 금메달을 획득했다.
- 44점으로 세계신기록을 세우며 세계선수권 개인전 2연패를 달성했다.
- 여자 25m 권총 단체전 은메달과 LA올림픽 출전권도 확보했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2024 파리 올림픽 사격 금메달리스트 양지인(우리은행)이 세계신기록을 작성하며 세계선수권대회 2연패를 달성했다.
양지인은 지난 10일(한국시간) 카타르 도하에서 열린 2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권 여자 25m 권총 결선에서 44점을 쏘며 금메달을 목에 걸었다.
이날 양지인이 작성한 44점은 지난 5월 ISSF 뮌헨 월드컵에서 인도의 에샤 싱이 세운 43점을 1점 넘어선 신기록이다.
이로써 양지인은 약 2년 10개월 만에 세계 기록을 다시 썼다. 양지인은 2024년 1월 자카르타 아시아선수권대회에서 41점으로 세계신기록을 수립했지만 이후 김예지(42점)와 에샤 싱(43점)이 이를 차례로 경신했다. 그리고 양지인이 다시 갈아치우고, 세계 기록을 보유하게 됐다.
지난해 카이로 세계선수권에서 개인전과 단체전 2관왕에 올랐던 양지인은 이번 우승으로 세계선수권 개인전 2연패를 달성했다. 아울러 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권(쿼터)도 확보했다.
여자 25m 권총 결선은 한 시리즈에 5발씩, 총 10번의 시리즈를 급사로 진행한다. 4번째 시리즈부터는 한 시리즈가 끝날 때마다 최하위 선수가 탈락하는 방식이다.
본선 5위로 결선 무대를 밟은 양지인은 극적인 역전 우승을 차지했다. 양지인은 8~9번째 시리즈에서 모두 5점 만점을 쏘며 베트남의 찐 투 빈과 격차를 1점으로 좁혔다. 마지막 10번째 시리즈에서도 다시 5발을 모두 명중, 3점만 보탠 찐 투 빈을 1점 차로 제치고 금메달을 목에 걸었다.
양지인은 이날 여자 25m 권총 단체전 은메달도 추가했다. 단체전은 개인전 본선에 출전한 각국 선수 3명의 점수를 합산해 순위를 가린다. 한국은 양지인(588점), 오예진(IBK기업은행·584점), 남다정(우리은행·576점)이 1748점을 합작해 2위에 올랐다.
이로써 양지인은 5일 10m 공기권총 여자 단체전 동메달까지 더해 이번 대회에서만 금·은·동메달을 하나씩을 획득했다.
한편 한국은 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 3개를 따내 종합 3위에 올랐다. 중국이 금메달 13개, 은메달 6개, 동메달 7개로 1위, 인도(금 2·은 5·동 2)가 2위에 자리했다.
willowdy@newspim.com