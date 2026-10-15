중기중앙회, 베트남 신흥 경제거점 동나이시와 업무협약

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 15일 베트남에서 동나이시와와 중소기업 협력 및 경제발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 '2026 Meet Korea' 행사의 일환으로 한국과 베트남의 경제교류와 협력을 확대하고, 양국 중소기업의 시장 진출 및 경쟁력 강화를 지원하기 위해 마련됐다.
이번 협약을 통해 양 기관은 시장동향, 정책·법률 등 정보 교류, 중소기업의 진출 및 사업 확대 지원, 혁신 및 기술이전·디지털 전환 등에 대한 중소기업 진출 및 경제전반에 대한 협력을 강화해 나가기로 했다.
동나이는 2026년 4월 30일 기존 동나이성 전체를 기반으로 출범한 베트남의 7번째 중앙직할시로, 경제수도인 호치민시와 인접하고 12월 개항예정인 롱탄 국제공항 등 대형 인프라를 갖춰 동남부 지역의 새로운 성장거점으로 부상하고 있는 지역이다.
조근식 중기중앙회 아세안사무소장은 "베트남이 그동안의 양적 투자 유치에서 벗어나 첨단산업 중심의 질적 투자 유치로 전환하겠다고 밝힌 만큼, 기술력과 경쟁력을 가진 한국 중소기업에게 베트남은 여전히 기회의 땅"이라며 "중기중앙회도 동나이시를 비롯한 새로운 경제거점 및 지방정부와의 협력을 강화해 우리 중소기업이 현지에서 안정적으로 성장할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.
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