[프로야구] KIA 김도영, AG 복귀 첫 타석서 41호포…KIA 한 시즌 최다 홈런 신기록

AI 핵심 요약beta
- 김도영이 29일 KT전 복귀 첫 타석서 2점 홈런을 쳤다
- 시즌 41호포로 KBO리그 홈런 단독 선두를 굳혔다
- KIA 구단 한 시즌 최다 홈런 기록을 27년 만에 갈아치웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 목에 걸고 돌아온 KIA 타이거즈 김도영이 KBO리그 복귀 첫 타석부터 홈런을 터뜨리며 구단 역사를 새로 썼다.
김도영은 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KT 위즈와의 홈경기에 3루수, 3번타자로 선발 출전해 1회말 2점 홈런을 쏘아 올렸다.
지난 27일 끝난 아시안게임에서 야구대표팀의 금메달 획득에 힘을 보탠 김도영은 이날 1군 엔트리에 등록되자마자 선발 라인업에 이름을 올렸다.
첫 타석부터 방망이가 폭발했다. 0-0으로 맞선 1회말 1사 1루에서 KT 선발 로건 앨런을 상대한 김도영은 볼카운트 1볼에서 2구째 시속 147㎞ 포심 패스트볼을 밀어쳤다.
타구는 우중간 담장을 넘어가는 비거리 125m짜리 투런 홈런으로 연결됐다. 지난 8일 삼성 라이온즈전 이후 21일 만에 터진 시즌 41호 홈런이다.
김도영은 홈런 부문 2위 오스틴 딘(LG 트윈스), 샘 힐리어드(KT·이상 39홈런)와의 격차를 2개로 벌리며 단독 선두를 공고히 했다.
동시에 KIA 구단의 한 시즌 최다 홈런 기록도 새로 썼다. 종전 기록은 1999년 외국인 타자 트레이시 샌더스가 기록한 40홈런이었다. 김도영은 시즌 41호포로 27년 만에 구단 기록을 갈아치웠다.