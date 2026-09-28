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[2026AG] 노시환 "어쨌든 金"·김도영 "내 점수 10점도 안 돼"…엇갈린 우승 자평

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  • 한국 야구대표팀이 27일 일본 꺾고 금메달 땄다
  • 노시환은 원팀 힘으로 5연패 완성했다고 말했다
  • 김도영은 아쉬움 남는다며 자신의 경기력을 냉정히 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구대표팀이 우여곡절 끝에 2026 아이치·나고야 아시안게임 5연패를 완성했다. 사회인 선수들이 주축인 일본에 완패하며 경기력 논란까지 불거졌지만 주장 노시환(한화)은 결과에 의미를 뒀고, 김도영(KIA)은 자신의 경기력에 냉정한 평가를 내렸다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 대회 야구 결승에서 일본을 3-1로 꺾고 금메달을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 야구 대표팀의 중심 타자 노시환. [사진 = KBO] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

이로써 한국은 2010 광저우를 시작으로 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2023 항저우에 이어 이번 대회까지 아시안게임 5회 연속 정상에 올랐다.

과정은 순탄하지 않았다. 한국은 지난 25일 슈퍼라운드에서 일본에 0-5로 완패했다. 타선은 4안타에 그쳤고 단 한 번도 2루를 밟지 못했다. 프로 선수들이 출전한 한국이 사회인 야구 선수들을 중심으로 구성된 일본에 아시안게임에서 패한 것은 2006 도하 대회 이후 20년 만이었다.

비판이 쏟아졌지만 노시환은 흔들리지 않았다고 했다. 그는 "야구라는 게 질 수도 있는 스포츠이고 매번 이길 수는 없다"라며 "그런 말을 전혀 의식하지 않았다. 보란 듯이 금메달을 목에 걸었기 때문에 아직 대한민국 야구가 죽지 않았다고 생각한다"라고 말했다.

오히려 일본전 완패가 선수단을 하나로 묶었다. 노시환은 "한 번 패배한 이후 선수들이 열받아 했고 되갚아줘야겠다는 마음이 모였다. 그게 금메달을 목에 걸 수 있었던 원동력이 된 것 같다"라고 돌아봤다.

야구대표팀 선수들이 27일 일본 도요하시 시립야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전에서 금메달을 차지한 뒤 기뻐하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

결승에서도 위기는 있었다. 한국은 곽빈(두산)의 호투 속에 앞서갔지만 여러 차례 득점 기회를 놓치면서 일본에 동점을 허용했다. 그러나 8회 김도영과 문보경(LG)의 적시타로 다시 리드를 가져왔고 3-1 승리를 완성했다.

주장 노시환은 흔들리는 벤치를 다독였다. 그는 "찬스를 계속 살리지 못해 이기고 있으면서도 끌려가는 분위기였다"라며 "벤치에 계속 '컴다운하자, 릴렉스하자. (김)도영이가 해줄 것'이라고 했는데 정말 바로 (김)도영이가 해줬다"라고 설명했다.

노시환은 우승 원동력으로 '원팀'을 꼽았다. 그는 "상대가 누구인지를 떠나 선수들이 자신을 믿고 한 팀으로 뭉쳤기 때문에 금메달을 딸 수 있었다"라며 "후배들도 이 기분을 꼭 느껴봤으면 좋겠다. 서로를 믿는다면 6연패도 할 수 있을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 야구 대표팀의 에이스 김도영. [사진 = KBO] 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

반면 김도영의 평가는 냉정했다. 금메달을 목에 걸고도 "사실 좀 찝찝하다"라고 털어놓은 그는 "선수로서 많이 아쉬운 대회였다. 전체적으로 모든 것을 끌어올려야 국제대회에서 경쟁력이 있을 것 같다"라고 말했다.

자신에게는 더 박한 점수를 줬다. 김도영은 "100점 만점에 10점도 안 되는 것 같다. 잘한 경기나 마음에 드는 타석이 하나도 없다"라고 자평했다.

금메달과 아시안게임 5연패라는 결과는 가져왔다. 하지만 일본전 완패가 남긴 과제까지 사라진 것은 아니다. 같은 금메달을 바라보면서도 노시환과 김도영이 내놓은 서로 다른 자평은 이번 대회 한국 야구가 거둔 성과와 남긴 숙제를 동시에 보여줬다.

wcn05002@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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