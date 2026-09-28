[2026AG] '金에도 웃지 못했던' KIA 김도영, 이제 자책 끝…"가슴 펴고 돌아왔다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 5연패와 결승타. 결과만 놓고 보면 해피엔딩이었지만 김도영(KIA)은 시원하게 웃지 못했다. 기대에 미치지 못했던 자신의 경기력을 돌아보며 다음 태극마크에서는 달라진 모습을 보여주겠다고 다짐했다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 28일 2026 아이치·나고야 아시안게임 일정을 모두 마치고 인천국제공항을 통해 귀국했다. 한국은 전날(27일) 일본과 결승에서 3-1로 승리하며 아시안게임 5연패를 달성했다.

[서울=뉴스핌] KIA의 김도영이 28일 2026 아이치·나고야 아시안게임 일정을 모두 마치고 인천국제공항을 통해 귀국했다. [사진 = KBO] 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

김도영은 결승에서 3번 타자 3루수로 선발 출전해 5타수 2안타 1타점을 기록했다. 특히 1-1로 맞선 8회 2사 1·3루에서 3루 강습 내야안타를 터뜨려 결승 타점을 올렸다.

하지만 금메달을 목에 건 직후 김도영의 표정은 밝지만은 않았다. 경기 후 "100점 만점에 10점도 안 된다"라고 자책했던 그는 자신의 SNS에도 '죄송합니다 그리고 감사합니다'라는 글을 남겼다.

하루가 지난 뒤에는 조금 달라졌다. 김도영은 귀국 인터뷰에서 "어제는 사실 그 심정이 맞았는데 자책하지 말라는 사람이 많았다"라며 "이제 자책하지 않고 가슴을 펴고 당당하게 돌아왔다"라고 말했다.

이번 대회 김도영은 6경기에서 타율 0.250(24타수 6안타), 4타점, OPS(출루율+장타율) 0.666을 기록했다. KBO리그에서 40홈런을 터뜨리며 홈런 1위를 달리던 모습과는 거리가 있었다. 홈런은 하나도 나오지 않았고 일본과 슈퍼라운드에서는 3타수 무안타 2삼진으로 침묵하며 팀의 0-5 완패를 지켜봐야 했다.

결승에서도 초반에는 고전했다. 2회 만루 기회에서 뜬공으로 물러났고 5회와 7회에는 연이어 삼진을 당했다. 그러나 가장 중요한 8회 마지막 기회를 놓치지 않고 결승타를 만들어내며 한국의 금메달에 힘을 보탰다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 아시안게임 국가대표팀 수비 연습을 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.09.17 willowdy@newspim.com

대회 준비 과정부터 쉽지 않았다. 김도영은 대표팀 합류 직전 자신의 번트 타구에 얼굴을 맞아 코뼈가 골절됐고 수술까지 받았다. 빠르게 회복해 대표팀에 합류했지만 타격감을 완전히 끌어올리지는 못했다.

김도영은 "부담이라고 생각하지 않았는데 결과가 안 나왔으니 부담이었다고 말하고 싶다. 아직 그 정도를 이겨내지 못할 실력인 것 같다"라고 냉정하게 돌아봤다.

이어 "돌이키고 싶지 않은 순간들이었다. 짧은 기간이었지만 이런 슬럼프는 다시 겪고 싶지 않다"면서도 "지나고 나니까 성장할 수 있는 계기가 될 것 같다. 아직 부족하다는 것과 어떻게 준비해야 하는지를 배웠기 때문에 마냥 후회스럽지만은 않다"라고 말했다.

이제 김도영은 KIA로 돌아가 다시 치열한 순위 싸움에 뛰어든다. 그는 "몸 상태는 충분히 좋다. 처음부터 다시 리셋해서 좋은 타격감을 되찾겠다"라며 "리그 경기가 계속 남아 있기 때문에 시간은 충분하다. 최대한 빨리 감을 끌어올리는 게 목표"라고 밝혔다.

이번 아시안게임의 아쉬움도 다음 태극마크를 위한 자양분으로 삼는다. 김도영은 "다음 대표팀에서는 더 진중하게 최선을 다할 생각이다. 이번에 정말 많은 것을 배웠다"라며 "다시는 이런 실패가 없게끔 하는 게 목표다. 그래야만 한다"라고 힘줘 말했다.

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